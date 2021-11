Mobile Impfungen

Viernheim. Zwei Termine für Corona-Schutzimpfungen bietet der Kreis Bergstraße in Viernheim an. Das mobile Impfteam ist am Donnerstag, 11. November, von 11 bis 18 Uhr zu Besuch im Rhein-Neckar-Zentrum. Ebenso besteht die Möglichkeit, sich am 17. November, 11 bis 18 Uhr, im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, impfen zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Pressestelle des Kreises Bergstraße werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten. Eine Drittimpfung sei aber nur dann möglich, wenn die vorangegangene Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Die Impfungen erfolgen jeweils mit dem Vakzin der Firma Biontech. Dieser Impfstoff ist zugelassen für Personen ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen laut der Ankündigung in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.

Mitzubringen sind der Impfpass sowie die Krankenkassenkarte. Im Falle einer Zweit- oder Drittimpfung werden die Teilnehmer gebeten, die Dokumentation der vorangegangenen Impfung vorzulegen, sofern diese nicht im Impfzentrum des Kreises Bergstraße stattgefunden hat. red