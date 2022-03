Die Katholische Kirche Viernheim lädt dazu ein, in der Marienkirche für den Frieden zu beten. Schon jetzt kommen täglich Menschen in die Marienkirche, um Maria, die auch als Fürsprecherin des Friedens verehrt wird, um Fürbitte in dieser Krise zu bitten und eine Kerze für den Frieden zu entzünden.

Im vorderen Teil der Kirche, täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet, wurde das Friedenskreuz

