Viernheim. Die Mädchen und Jungen aus dem Awo-Familienzentrum Kirschenstraße toben sich an den Kletterseilen aus: Sie ziehen sich in die Höhe, manche schaffen es ein paar Meter nach oben. Dann landen sie sanft auf der dicken, blauen Turnmatte. Vom Besuch der Erwachsenen in der Bewegungsstunde in der Waldsporthalle lassen sich die Kleinen überhaupt nicht stören.

Das Awo-Familienzentrum

...