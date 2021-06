Mittwochabends im Museum

Viernheim. Das Museum Viernheim bietet seit vergangener Woche zusätzlich zum gewohnten Sonntagstermin einen zweiten Besuchszeitraum am Mittwochabend von 17 bis 20 Uhr an. Damit können sich Interessierte nach der Arbeit noch einmal über die Geschichte Viernheims informieren oder mit den Kindern auf Spurensuche in die Vergangenheit gehen.

In den vergangenen Monaten konnte aufgrund der damals geltenden Corona-Verordnung das Museum Viernheim nur nach Voranmeldung besucht werden. In dieser Zeit wurden vermehrt Termine unter der Woche angefragt. Das Museum kommt nun dem Wunsch der Besucher nach und öffnet seine Türen am Mittwochabend. Die Öffnungszeit am Sonntag von 14 bis 17 Uhr bleibt weiterhin bestehen.

Aber nicht nur die Exponate der Dauerausstellung locken Besucher an. Neue Vorträge und das Museumsfest werfen ihre Schatten voraus. Gleich zwei Vorträge zu dem Thema „15 Pflanzen, die unsere Welt verändert haben“ finden jeweils dienstags, 22. und 29. Juni, um 19 Uhr, im Museum Viernheim statt. Die Vorträge sind in sich abgeschlossen und können auch einzeln besucht werden. Und für das Museumsfest am 10. Juli von 16 bis 22 Uhr mit Eröffnung der Sonderausstellung „Frauen-Blicke“ laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Keine Voranmeldung nötig

Aktuell ist ein Museumsbesuch ohne Voranmeldung möglich. Während des Aufenthalts besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP-2 Maske sowie zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gegenüber Besuchern aus anderen Haushalten. Die Kontaktdaten können sowohl per Luca-App als auch schriftlich erfasst werden.

Für Rückfragen steht Marion Froschauer vom Fachbereich Stadtgeschichte unter museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/929 2071 gerne zur Verfügung. red