Mitglieder bleiben treu

Viernheim. Wie viele andere Sportvereine der Stadt hat auch der Bowlingclub USC Viernheim schwere Zeiten hinter sich. Wegen Corona ruhten sowohl der Trainingsbetrieb als auch die Wettkämpfe. Immerhin konnte jetzt die Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden – zusammen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020. Die Wetterlage ließ es zu, die Versammlung unter freiem Himmel im Biergarten von Werners Vernemer Stubb abzuhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mittelpunkt standen neben den Rechenschaftsberichten zahlreiche Ehrungen. Der Erste Vorsitzende Thomas Ehrhardt freute sich über die vielen Teilnehmer, die sich weiter für das Vereinsleben interessierten. Besonders begrüßte er die Vertreter des Bowling Dachverbandes Badens, Gerhard Schmidt und Volker Gros, die später mehrere Mitglieder ehrten.

Thomas Ehrhardt informierte darüber, dass die Mitgliederzahl trotz der Sperrung des Sportbetriebes nahezu konstant geblieben ist. Leichte Schwankungen gab es nur im Jugendbereich. Im Verein sind noch acht Clubs mit zwölf Mannschaften aktiv. Im Kassenbericht führte Kassenführer Frank Goerke aus, dass sich der Bestand durch geringere Ausgaben für den Sportbetrieb leicht erhöht habe. Die abgeführten Beiträge an die Dachverbände seien konstant geblieben, was von den Mitgliedern in Viernheim hinterfragt wurde. Vom Dachverband wurde daher zugesichert, dass die Ranglistenkarten für den Spielbetrieb und die Ligameldungen für die kommende Saison günstiger sein werden. Der Etat für 2021 wurde einstimmig bewilligt. Sportwartin Martina Kolbenschlag konnte für 2019 und 2020 trotz des abgespeckten Angebots über erfreuliche Platzierungen der Viernheimer Bowler bei Einzelmeisterschaften und Mannschaftswettbewerben berichten.

Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet worden war, ging es in der Tagesordnung weiter. Dort standen keine Neuwahlen an, die sollen erst im kommenden Jahr stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurden sowohl vom Verein als auch von den Dachverbänden durchgeführt. Für 25 Jahre wurden Ute Sarcander, Katharina Walter, Bernhard Kemmer, Inge Frei, Silvia Wacker, Ines Jung und Rainer Schippers geehrt. Seit 40 Jahren sind Ingrid Feuerstein, Brigitte Gärtner, Manfred Krüger, Gerlinde Mainzer und Werner Gutperle beim USC Bowling. Peter Jung erhielt vom Dachverband eine Auszeichnung für 50-jährige Treue.

Werner Gutperle bekam für seine Verdienste um den Bowlingsport das Verdienstabzeichen des Deutschen Kegler- und Bowling Verbandes in Bronze verliehen. Außerdem wurde ihm anlässlich seines 80. Geburtstages nachträglich gratuliert und eine Geldspende über 1000 Euro für das Kinderkrankenhaus in Indien überreicht.

Unter dem Punkt Verschiedenes erfuhren die USCler noch, dass es in ganz Baden derzeit keine einzige Bowlinganlage mehr gibt, die dem Sportbowling zur Verfügung steht. Damit werde es immer problematischer, einen Ligabetrieb zu organisieren. Es müsse damit gerechnet werden, dass weiter entfernte Anlagen wie etwa in Kaiserslautern als Austragungsorte herangezogen werden. Das Vereinsjubiläum wird natürlich noch gebührend gefeiert. Als Termin wurde der 8. Oktober genannt.