Mit Trauer umgehen

Viernheim. Die Volkshochschule Viernheim bietet ein neues Seminar an zum Thema „Trauer – traurig sein ist ok!!“. Es findet statt am 18. November von 19 bis 21 Uhr und am 19. November von 10 bis 17 Uhr in der Kulturscheune. Dozentin ist Andrea Marschall-Schneider

Trauer ist so universell wie der Trauernde selbst. Traurig sein ist ok. Trauer braucht Zeit. Trauer darf durchlebt werden – auch wenn es weh tut. Denn nur der Schmerz hilft uns wieder heil zu werden.

Wie können wir also glauben lernen, dass in Zeiten größter Krisen ein Neuanfang für uns möglich sein könnte? Was brauchen wir dazu? Wie lange dauert das? Wozu könnte das gut sein?, Wann geht das wieder weg? Welche Ressourcen haben wir? Diese und andere Fragen und Antworten erarbeite die Referentin gemeinsam in einem geschützten, vertrauensvollen Rahmen, sodass am Ende mehr Erleichterung steht.

Anmeldungen nimmt die VHS Viernheim unter der Telefonnummer 06204/98 84 04 oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de an. Die Kursgebühr beträgt 37 Euro. red