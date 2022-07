Mit Rad und Kanu unterwegs

Viernheim. Die Sänger des MGV 1846 haben eine Tradition fortgesetzt und sich zum 15. Mal auf Radtour begeben. Diesmal wurde entlang des Lahnradwegs von Feudingen nach Bingen geradelt, Oliver Keil organisierte den Ausflug auf den Fahrrädern.

Nach der Bahnanreise ging es in Feudingen los: Das Gepäck am Rad verstaut, machten sich die fünf Radfahrer an ihre erste Etappe – die mit zehn Kilometern bis zum Hotel noch sehr kurz ausfiel. An den Folgetagen waren alle Etappen so geplant, dass die Strecken zwischen 54 und 67 Kilometer lagen.

Jens Heinen, Oliver Keil, Peter Menzel, Helmut Heisch und Udo Bucher machten sich am nächsten Tag von Bad Laasphe aus nach Marburg, am dritten Tag war Wetzlar das Tagesziel. Dort wechselten die Sänger vom Rad aufs Kanu, denn hier stand eine Paddeltour auf dem Programm. 18 Kilometer lang ist die Kanustrecke mit drei Bootsrutschen und zwei Schleusen.

Nach dem Ausflug auf dem Wasser wurde die Radtour am nächsten Tag mit der Fahrt nach Limburg und dann nach Lahnstein fortgesetzt. Die letzte Etappe führte die Gruppe entlang des Rheins bis nach Bingen. Von dort aus konnte die Gruppe, diesmal mit Autos, nach einer gelungenen Radtour wieder die Heimreise antreten. su