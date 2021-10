Mit Mühe zum deutlichen Sieg

Viernheim. Nach dem 1:1-Unentschieden beim Mitkonkurrenten SC Rot-Weiß Rheinau konnte der TSV Amicitia Viernheim in der Fußball-Kreisliga Mannheim den zehnten Sieg im elften Spiel feiern. Beim deutlichen 4:1-Heimerfolg über den KSC Schwetzingen boten die Blaugrünen aber eine eher durchwachsene Leistung, die Gäste konnten die Schwächen der Hausherren aber nicht nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei war der Leistungsunterschied zur Vorwoche bei den Südhessen schon eklatant, denn was in Rheinau hervorragend funktionierte, vermissten die frierenden Zuschauer im Waldstadion. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen waren zu groß und die Gegner wurden nicht energisch genug gestört. Auch das Zweikampfverhalten ließ speziell vor der Pause zu wünschen übrig. Dazu kam noch der schlechte Zustand des Platzes, auf dem viele Bälle versprangen.

Nach zwei Minuten vergab Laurenz Baaß die erste gute Möglichkeit der Blau-Grünen. Auf der anderen Seite gingen die Schwetzinger überraschend in Führung. Ein Eckball wurde per Kopf verlängert und Bruak Gülmez konnte ungehindert einnicken (5.). Hier machte sich das Fehlen von Luca Träger bemerkbar. Der großgewachsene Innenverteidiger fehlte urlaubsbedingt, Eric Anhölcher rückte in die Deckung. Der frühe Weckruf wirkte nicht sofort, denn erst in der 23. Minute gelang der Ausgleich. Den schnellen Einwurf von Patrick Marschlich verlängerte Daniel Herbel zu Brandon Wiley, dessen Schuss aus fünf Metern der gute Gästekeeper noch parierte, beim Nachschuss von Paul Ewen war er aber machtlos. Baaß und Wiley verpassten in der Folge die Führung, die schließlich der einmal mehr überragende Ewen markierte (37.). Nach präzisem Zuspiel von Baaß zeigte der pfeilschnelle Linksaußen mit einem gefühlvollen Heber über den Torhüter seine technischen Qualitäten.

Kurz darauf hatten die Viernheimer Glück, als Schiedsrichter Cinquemani das Handspiel von Niklas Roesch auf der Torlinie übersah. Anstatt Elfmeter und dem möglichen Ausgleich sowie der Roten Karte für Roesch lief die Partie weiter. Kurz vor den Pausenpfiff fiel dann noch das 3:1. Dabei glänzte Paul Ewen als Vorbereiter und Brandon Wiley musste den Ball nur noch einschieben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der zweiten Halbzeit hatten die Schwetzinger nichts mehr zuzulegen, während die Gastgeber das Spiel problemlos kontrollierten. Aber auch jetzt wurden gute Möglichkeiten ausgelassen und so mancher Angriff nicht konsequent zu Ende gespielt. So drosch Baaß das Leder freistehend über das Tor in Richtung Vogelpark. Einfacher hatte es der Viernheimer Spielführer, als er von Ewen bedient wurde und zum 4:1 traf (71.). In der Schlussphase vergab der eingewechselte Torjäger Philipp Haas zwei Großchancen, um sein persönliches Konto zu erhöhen. JR