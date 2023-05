Mit Gottes Segen in die neue Saison

Viernheim. „Es wird der letzte Tropfen Wasser sein“, verspricht Herbert Kohl beim Blick in den Himmel. Anders als in den vergangenen Jahren ist es am letzten April-Wochenende trocken, als sich die Motorradfahrer mit ihren Maschinen zur traditionellen Motorradsegnung vor der Apostelkirche versammeln.

Auch Radfahrer sind diesmal eingeladen, sich den Segen für die Ausfahrten in den kommenden Wochen und Monaten zu holen. Und weil das Wetter mitspielt, sind nicht nur mehr Motorradfahrer mit ihren Fahrzeugen vor der Apostelkirche, sondern auch ein paar Fahrradfahrer mit Rennrad oder Stadtrad. „Das ist schon ein gutes Gefühl, wenn die Maschinen so in der Sonne glänzen“, fühlt Gemeindereferent Kohl – selbst passionierter Rennradfahrer – mit den Bikern.

Für viele Menschen sei es selbstverständlich, verschiedene Möglichkeiten der Fortbewegung zu nutzen. „Dafür können wir dankbar sein“, sagt Herbert Kohl. Gleichzeitig sollte man gegenseitige Rücksichtnahme und Gewissenhaftigkeit im Straßenverkehr nicht vergessen. Aber da helfe der göttliche Beistand. Deshalb ist vor über 30 Jahren die Idee zur Motorradsegnung entstanden, damals in der Gaststätte Deutsches Haus. 1989/1990 erarbeiteten der damalige Kaplan Bernhard Gugerel, Klaus Bauer und Michael Wunderle ein Konzept für die erste Segnung am 13. Mai 1990. Aufgrund der großen Resonanz wurde sie beibehalten.

Nach 34 Jahren noch immer dabei

Jährlich nutzen viele Biker die Möglichkeit, sich den Segen Gottes für die anstehende Saison abzuholen. Nach christlichem Verständnis kann man nämlich nur Menschen segnen, nicht aber unbeseelte Dinge – Autos, Maschinen, Bauwerke oder eben Motorräder. 34 Jahre später ist Organisator Klaus Bauer immer noch mit dabei bei der Motorradsegnung.

Zum Segen für die Fahrsaison 2023 gibt es eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium über die Vögel des Himmels. „Motorradfahrern gibt es so ein Gefühl von Freiheit, das ist ein bisschen wie Fliegen“, stellt Kohl den Bezug zu den Bikern her. Frei müssten sie aber auch im Kopf sein, ohne Sorgen, Gedanken, Stress. „Motorradfahrer müssen bei ihren Fahrten die Balance halten zwischen Unbeschwertheit und Achtsamkeit“, weiß Kohl. Er segnet die Fahrer – und ihre Maschinen.

Mit dem „Zündschlossgebet“ beendet Klaus Bauer die Segnung: „Lass’ mich ruhig werden, Herr, und aufmerksam für Straße und Verkehr.“ Mit dem Segen machen sich die meisten Biker auf zu einer gemeinsamen Ausfahrt. Die Motorradfahrer beginnen gemeinsam: „Eins, zwei, drei…“, startet Klaus Bauer den Countdown. Und auf Kommando werfen die Fahrer ihre Maschinen an. Die Scheinwerfer leuchten auf, der Auspuff qualmt, die Motoren röhren, bevor die Fahrt in die Saison losgeht.