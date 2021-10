Mit Freunden unterwegs

Viernheim. Endlich war es wieder so weit: Das bewährte Team aus Manfred Baumgärtner (Busfahrer) und Werner Stehle (Reiseleiter) konnten im Bus 49 Senioren der AWO Viernheim begrüßen. Über Nürnberg und Regensburg ging es zum Hotel Binder nach Büchlberg in der Nähe von Passau.

Der erste Ausflug führte die Gruppe in die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Nach dem Rundgang durch die Altstadt mit Dom ging es zu einer zweistündigen Schifffahrt mit dem Kristallschiff. Nach dem Abendessen spielte ein Musiker zum Tanz auf.

Das Ziel des dritten Ausflugtages war Krumau. Nach einer Rundfahrt um den Moldaustausee ging es nach Krumau. Das historische Stadtzentrum liegt auf einer Halbinsel der Moldau und gilt als Weltkulturerbe. Im dortigen Burggraben gibt es drei Braunbären, die laut Überlieferung zur Bewachung dienen, und daran hält man bis heute fest. Über Volary und Philippsreut ging es dann zurück zum Hotel. Zum Abschluss stand der beliebte Bingo-Abend auf dem Programm.

Am Donnerstag fuhr der Bus zur Barockstadt Schärding mit einem der schönsten Marktplätze Österreichs. In Bad Füssing konnte die Gruppe das größte Kurbad Europas über eine Plattform von oben besichtigen. Ein Rundgang durch den großzügig angelegten Kurpark schloss sich an.

Die Donautal-Panoramafahrt stand am Freitag auf dem Programm. Entlang des Donautals führte der Weg nach Linz. Nach einer Stadtführung mit der gelben Bimmel-Bahn (City-Express) waren die Reisenden noch auf eigene Faust in Linz unterwegs. Auf dem Rückweg hielt der Bus für einen Zwischenstopp in Schögl zum Besuch einer Kerzenschnitzerei.

Auf das Abendessen folgte der beliebte „Viernheimer Abend“, in diesem Jahr mit einer absoluten Neuheit: Busfahrer Manfred Baumgärtner konnte erstmals mit der „Damenkapelle“ einmarschieren. Manfred Baumgärtner machte in gewohnter Manier stimmungsvolle Musik und dazwischen gab es viele kleine Beiträge der Mitreisenden, die bestens angekommen sind. Der Reiseleiter führte durch das kurzweilige Programm und so war es kurz vor Mitternacht, als ein toller Abend zu Ende ging.

Entspannte Kutschfahrt

Die romantische Pferdekutschenfahrt am Samstag war für viele der Höhepunkt der Reise. Bei strahlendem Sonnenschein erreichte die Gruppe den Ort Röhrnbach und wurde bereits beim Michlbauern von Margit und Josef Strahberger erwartet. Nachdem vor drei Kutschen jeweils zwei Pferde eingespannt wurden, nahmen alle Passagiere ihren Platz ein. Eine abwechslungsreiche Fahrt führte die Gruppe durch die Natur rund um den Ort. Im Anschluss gab es in der dazugehörigen Gaststube einen zünftigen Brotzeitteller und eine Getränkeauswahl, die keinen Wunsch offenließ. Nach der Verköstigung wurde aus dem Kutscher Josef der Sepp in der Krachledernen, der mit der steirischen „Quetschkommode“ zu großer Form auflief und bekannte und einheimische Lieder erklingen ließ und jede Serie mit einem Trinkspruch beendete – einige hat er auch von seinen Gästen dazugelernt. Am Sonntag ging es dann wieder zurück in die Heimat.

So ging eine ereignisreiche Woche viel zu schnell zu Ende. Manfred Baumgärtner und Werner Stehle konnten sich bei einer großartigen Reisegemeinschaft bedanken, Gesundheit und alles Gute wünschen und sich jetzt schon darauf freuen, wenn es wieder heißt: „Mit Freunden unterwegs!“ red

