Mit flüssigem Acryl malen

Viernheim. Im Rahmenprogramm der aktuellen Ausstellung „Farben im Fluss“ in der Viernheimer Kulturscheune veranstaltet der Künstler Dieter Kaiser am Donnerstag, 6. April, 17 Uhr einen Workshop in der Acryl-Pouring-Technik. Interessierte lernen, in dieser Technik Bilder zu erstellen – auch Anfänger sind willkommen. Teilnehmer zahlen einen Kostenbeitrag von zehn Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an acryl-kunst-kaiser@web.de anmelden oder auch einfach vorbeikommen. Weitere Workshops sind geplant. Die Ausstellung in der Kulturscheune ist zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu besichtigen . red

