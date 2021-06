Mit Ersatzrad in die Top Ten

Viernheim. Bei den Deutschen Triathlon-Meisterschaften im Mixed Relay (gemischte Staffel) in Berlin hat das Team des TSV Amicitia Viernheim sein Ziel erreicht: einen Platz unter den ersten Zehn. Ursula Trützschler, Sebastian Bergmann, Kathrin Halter und Steffen Kundel erreichten in der Sprint-Staffel einen respektablen neunten Platz unter den 16 angetretenen Teams.

AdUnit urban-intext1

Um ein Haar wäre aus dem Start des Viernheimer Quartetts allerdings nichts geworden. Beim Einchecken riss am Rad von Ursula Trützschler das Schaltauge – ein wichtiges Bauteil, an dem die Schaltung des Hinterrades montiert ist. Eine Reparatur vor Ort war nicht möglich – und ohne Rad kein Wettkampf.

Da musste Team-Manager Peter Grüber sein ganzes Organisationstalent und seine Überredungskünste ausspielen: Er besorgte von einer Athletin eines anderen Bundesliga-Teams, die in der Staffel nicht am Start war, deren Rennrad. In letzter Minute konnten die Viernheimer dann mit dem geliehenen Rad einchecken und in den Wettkampf gehen.

250 Meter Schwimmen, 4950 Meter Radfahren und 1,4 Kilometer Laufen standen für die vier Starter auf dem Programm, die zwei Damen und zwei Herren absolvierten nacheinander die kompletten Disziplinen. Für Viernheim startete Ursula Trützschler, die nach gutem Schwimmen, mit dem Ersatzbike auf der Strecke und gutem Laufen als Achte an Sebastian Bergmann übergab. „Nach dem Anfangsschock war ich erstmal erleichtert, ein wettkampftaugliches Rad zu haben. Das Rennen war den Umständen entsprechend gut, auch wenn der schnelle Aufstieg mit richtig eingestelltem Sattel schon flüssiger lief“, sagte die Athletin nach dem Wechsel. Ihr Teamkollege musste zwar ein paar Sekunden einbüßen, aber das Feld der besten deutschen Athleten war zu dem Zeitpunkt noch dicht gedrängt. Einzig an der Spitze zeichnete sich ein Dreikampf um den Titel zwischen Buschhütten, Potsdam und Darmstadt ab.

AdUnit urban-intext2

Als zweite Frau am Start konnte Kathrin Halter den Rückstand auf der Strecke wieder wettmachen. Das Top-Ten-Ziel vor Augen, musste Steffen Kundel den Wettkampf nur noch zu Ende bringen. Nach insgesamt 1:08:17 Stunden überquerte er als Neunter die Ziellinie. Das Rennen im Rahmen der „Finals“ gewann der TV Buschhütten mit Olympiateilnehmer Justus Nieschlag (1:02:08 Stunden) vor Potsdam mit den Tokio-Startern Laura Lindemann und Jonas Schomburg (1:02:45) und dem Überraschungsteam aus Darmstadt (1:03:47).

„Sensationell, wenn man bedenkt, dass wir fast nicht an den Start gegangen wären“, war Peter Grüber mit Platz neun mehr als zufrieden, „es war von allen vieren ein solides Rennen“. su

AdUnit urban-intext3