Mit Einrad zurück in die Römerstadt

Viernheim. Helena Rebholz aus Ladenburg strahlte mit der Sonne um die Wette, denn dem Mädchen wurde ein großer Wunsch erfüllt – ein Einrad. Fündig wurde die Familie aus der Römerstadt Ladenburg am Samstag beim traditionellen Radbasar der Initiative Makerspace des katholischen Sozialzentrums in der Stadionstraße. Auch diesmal standen im Hof der Viernheimer Tafel knapp 100 gut erhaltene und restaurierte Drahtesel zum Verkauf, in allen Größen und Ausführungen.

„Leider war der Zuspruch nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Das Wetter war wohl zu gut, um sich nach einem gebrauchten Fahrrad umzusehen“, vermutet Fahrradexperte Hans Boronowski, der viele der Räder selbst in Schuss gebracht hatte. „Da steckt natürlich viel Arbeitszeit drin, die fast gar nicht berechnet wird. Einige Interessenten wissen das leider nicht zu schätzen, andere wieder runden beim Kauf großzügig auf“, hat der ambitionierte Hobbyschrauber im Lauf der Jahre festgestellt.

Glücklich: Helena Rebholz kam zu ihrem langersehnten Einrad. © JR

Auch Makerspace-Sprecher Hubert Bundschuh bedauerte die geringe Nachfrage. „Wir hätten in unseren Containern gerne Platz für neuere Räder geschaffen. Jetzt werden wir wohl wieder einige Stücke an den Verein in Mannheim übergeben, der die Zweiräder für einen guten Zweck nach Afrika verschickt.“

Helena Rebholz dagegen dürfte in den kommenden Tagen fleißig mit ihrem Einrad üben. „Ich habe schon das von meiner Freundin ausprobiert, und es hat mächtig Spaß gemacht. Jetzt kann ich mich aber endlich mit meinem eigenen Rad auf den Weg machen.“

Nicht geklappt hat allerdings die Suche nach einem Jugendbike für ihren Bruder Nils. „Das Richtige war einfach nicht dabei. Entweder fehlte eine Federung, oder es mangelte an weiterer Ausstattung. Nachrüsten wäre teuer geworden, das hätte sich dann nicht rentiert“, erklärte Philipp Rebholz. Vielleicht haben sie beim nächsten Mal mehr Glück. „Wir machen in diesem Jahr noch zwei Basare, im August und im Oktober“, sagt Hubert Bundschuh und hofft dann auf größeres Interesse. Interessierte können sich an jedem Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr im Sozialzentrum nach einem Fahrrad umschauen. JR