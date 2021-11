Mit einer Niederlage in die Winterpause

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben die Vorrunde mit einer enttäuschenden Niederlage beendet. Gegen den Tabellenletzten Alemannia Freiburg-Zähringen gab es im Heimspiel ein 0:1.

In der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg bleiben die Viernheimerinnen auf Rang sechs, mit 17 Punkten aus zwölf Spielen. Mehr Punkt werden es vorerst auch nicht mehr werden, denn die Fußballfrauen gehen vorzeitig in die Winterpause. Mit dem TSV Tettnang, dem Gegner am kommenden Wochenende, hat man sich verständigt, dass das Spiel zum Rückrundenauftakt erst im kommenden Frühjahr ausgetragen wird.

Unaufmerksamkeit entscheidet

Gegen Zähringen, das vorher erst einen Sieg gelandet hatte, kamen die Gastgeberinnen eigentlich gut ins Spiel und kontrollierten die Partie. Eine einzige Unaufmerksamkeit entschied dann schon das Spiel: Einen gegnerischen Freistoß aus rund 20 Metern konnte Torhüterin Celine Danisch nur abklatschen lassen, die Viernheimer Hintermannschaft kam zu spät und Zähringen schoss den Ball ins Netz (11.). Mit der Führung im Rücken verstärkten die Freiburgerinnen ihre Defensivarbeit. Für die dichte Abwehrkette fand der TSV Amicitia kein Mittel, hatte keine Ideen, den Abwehrriegel zu knacken.

Dreifachwechsel in der Pause

Nach einem Dreifachwechsel zur zweiten Halbzeit – Stricklan, Daub und Riedel kamen für Kloskalla, Horvath und Stroebel – konnten die Viernheimerinnen kämpferisch einen Zahn zulegen. „Im Spiel nach vorne waren wir zu wenig zielstrebig und zu ungenau“, haderte Trainer Patrick Kloskalla an der Seitenlinie. Auch die Standards brachten nicht die gewünschte Torgefahr. Zwei Möglichkeiten zum Ausgleich konnte Zähringen abblocken, so dass es bei der knappen Niederlage zum Ende der Hinrunde blieb.

TSV Amicitia: Celine Danisch, Pauline Kloskalla (46. Lorena Daub), Rebecca Smith, Valeria Mangione (77. Svenja Lüger), Pia Kielmann, Antonia von Achten, Jessica Stroebel (46. Denise Stricklan), Anna Becker, Maggy Horvath (46. Laura Riedel), Luisa Weber, Laura Schell. su