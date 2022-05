Mit einem 9:0 zur Meisterschaft

Viernheim. Egal ob Sektdusche oder ein Eimer Wasser, nach dem Schlusspfiff der Partie FC Hochstätt Türkspor gegen den TSV Amicitia Viernheim brachen bei den Gästen alle Dämme. Mit einem 9:0-Auswärtserfolg haben die Blau-Grünen einmal mehr ihre Sonderstellung in der Fußball-Kreisliga Mannheim demonstriert und vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga Rhein-Neckar endgültig perfekt gemacht. Den Hausherren blieb da nur noch zu gratulieren und sich im Abstiegskampf auf die restlichen Begegnungen zu konzentrieren.

Zuvor war bei sommerlichen Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage in Seckenheim mehr als ein Klassenunterschied zu erkennen. Vom Anpfiff an machten die Blau-Grünen Druck, um eine schnelle Führung zu erzielen. Dabei hatten die Gäste allerdings Glück, als ein Konter des Gegners nur am Pfosten landete. Nach einer Viertelstunde dann endlich das erlösende 0:1 durch Phillip Haas. Als Erik Anhölcher den Spielstand auf 0:2 stellte (21.) gab es keine Zweifel mehr am späteren Sieger – offen blieb nur die Höhe des Erfolgs. Jason Linhoff war mit einem Kullerball zum 0:3 erfolgreich (36), dem Anhölcher 60 Sekunden später das 0:4 folgen ließ. Für den 0:5-Halbzeitstand sorgte schließlich Torjäger Haas (41.).

Nach Wiederanpfiff ließen es die Blau-Grünen etwas gemütlicher angehen und gewährten dem Gegner mehr Ballbesitz. Fast wäre dabei der Ehrentreffer gelungen, doch Maximilian Ort konnte auf der Torlinie klären. Bei Türkspor schwanden dann aber die Kräfte. Laurenz Baaß, Anhölcher, Sebastian Heinrich und Tim Achilles scheiterten aber freistehend vor FC-Keeper Jan Kalfa, der dem Abstiegskandidaten ein zweistelliges Debakel ersparte.

Philipp Haas konnte mit dem 0:6 (68.) seinen 20 Saisontreffer bejubeln. In der 78. Minute trug sich Niklas Roesch mit dem 0:7 auch in die Torschützenliste ein. Im Schlussspurt gelangen dem TSV Amicitia durch Dennis Kölber (87.) und Baaß (89.)dann noch zwei weitere Treffer zum 0:9-Endstand.

Mittlerweile waren schon die Meistershirts und einige Flaschen Sekt zur Auswechselbank geschleppt worden und kaum war der Schlusspfiff ertönt, begannen gleich an Ort und Stelle die Feierlichkeiten. Auch die zahlreich angereisten Anhänger der Südhessen stimmten in den Jubel mit ein und feierten die Akteure ausgiebig. Zurück in Viernheim wurde im Waldstadion bei einem in weiser Voraussicht organisierten Grillfest weiter auf den Erfolg angestoßen, es dürfte ein langer Spieltag geworden sein.