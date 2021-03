Viernheim. Graffitikünstler sollen in Viernheim künftig die Eisenbahnwaggons am Treff im Bahnhof (TiB) für ihre Kunst nutzen können. Das ist laut einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle das Ergebnis eines Austauschs zwischen Jugendlichen und Vertretern der Jugendförderung. Die Szene nennt Plätze, an denen sie legal arbeiten kann, „Hall of Fame“, Ruhmeshalle. In Anlehnung daran soll das Viernheimer Projekt „Train of Fame“, Zug des Ruhms, heißen.

Graffiti, die Kunst aus und mit Spraydosen, zählt zur Hip-Hop-Kultur und hat zahlreiche Facetten. Laut der Presseerklärung werden farbenfrohe Werke oft illegal an Hauswänden platziert. Darüber hinaus gebe es „wilde Schmierereien, die meist mit einem nicht unerheblichen Sachschaden“ einhergingen. Junge Graffitikünstler hätten sich nun an Bürgermeister Matthias Baaß gewandt, weil sie eine „legale und lokale Fläche“ für ihre Aktionen suchten.

„Nach Prüfung innerhalb der Verwaltung war schnell klar, dass der TiB die Örtlichkeit für Jugendkultur mit Graffitipotenzial ist“, so die Stadtverwaltung. Bei einem Ortstermin der Beteiligten seien Möglichkeiten der Nutzung des Areals besprochen worden. Im nächsten Schritt werde ein Regelwerk für die Gestaltung des „Train of Fame“ erarbeitet. Wann die Künstler mit ihrer Arbeit loslegen können, sei wegen der aktuellen Corona-Situation aber noch unklar, teilt die Stadt Viernheim abschließend mit. red