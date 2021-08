Mit dem Zauberfaden zu Fuchs Kratzefuß

Viernheim. Angelika Schmucker zieht vorsichtig an der Schnur: Sie spinnt einen Zauberfaden, um ins Märchenland zu kommen. „Fäden will ich spinnen, das Märchen soll beginnen“, sagt die Erzählerin im gemeinsamen Chor mit ihren jungen Zuhörern. Die Kinder sind zu einem märchenhaften Nachmittag in den Vogelpark gekommen. Der Kinderschutzbund Viernheim und der Verein Chaiselongue – Kunst und Soziales haben die Veranstaltung mit der Unterstützung des Vogelparks Viernheim auf die Beine gestellt.

„Wir sind so froh, dass dieser Märchennachmittag nach der langen Corona-Pause stattfinden kann“, sagt Toby Hill vom Verein Chaiselongue dazu, dass viele Familien der Einladung gefolgt sind. Auf Bänken, Steinen und auf Picknickdecken machen es sich vor allem die Kinder bequem und lauschen gespannt den Geschichten der Märchenerzählerin.

Der Zauberfaden bringt die Kinder als erstes zum Märchen von den drei Bären. Die wohnten in einem Schloss im Wald und gingen täglich auf Beerensuche. Da schlich sich der Fuchs Kratzefuß in das Schloss und bediente sich bei den Bären. „Brumm, brumm, brumm, wer geht hier um?“, wunderten sich die Bären, als sie zurückkommen. Sie entdeckten den Fuchs und warfen ihn aus dem Fenster. Erschrocken schlagen sich ein paar Kinder die Hände vors Gesicht – aber dem frechen Fuchs ist nichts passiert, nur zu den Bären traut er sich nicht mehr.

Nach jedem Märchen ist eine kleine Pause, da rollt der magische Zauberfaden zu einer anderen Geschichte. Dazu gibt es Musik, die Harfenistin Fabienne Partsch spielt zauberhaft schöne Melodien auf ihrem Instrument. In der zweiten Geschichte geht es um einen großen Topf mitten im Wald. Dort ziehen nacheinander Tiere ein – die Fliege Brummelbein, die Mücke Singefein oder das Fröschlein Quakulein. Sieben kleine Tiere hausen in dem Topf, bis der Bär Prankenschwer kommt, sich auf den Topf setzt, ihn zerbricht und damit alle Tiere vertreibt.

Lautes Gezwitscher

Schon bei der ersten Märchen-Veranstaltung für die kleineren Kinder muss Angelika Schmucker sehr laut sprechen und immer wieder gegen den starken Wind oder das Gezwitscher Vögel ankommen. Als die älteren Kinder gerade zur zweiten Märchen-Runde ihren Platz vor der Zooschule eingenommen haben, setzt der große Regen ein – und wegen des gar nicht märchenhaften Wetters gibt es so kein glückliches Ende für den Nachmittag im Vogelpark. su