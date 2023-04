Mit dem Rad zur Buga

Viernheim. Besuchern der Bundesgartenschau bietet der ADFC am Samstag, 22. April, an, sie kostenlos von Viernheim aus mit dem Fahrrad zum Haupteingang der Buga nach Mannheim zu begleiten. Dort stehen 400 Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Nach Absprache können die Teilnehmer am Abend auch wieder zurück nach Viernheim geführt werden. Abfahrt ist um 9 Uhr in Viernheim am Parkplatz der Kindertagesstätte Kapellenberg in der Mannheimer Straße 62. Die Fahrstrecke ist neun Kilometer lang und führt überwiegend auf Wirtschafts- und Radwegen. Eintrittskarten müssen selbst erworben werden.

Saisoneröffnung am Sonntag

Zur Saisoneröffnung am Sonntag, 23. April, 13 Uhr, wird eine geführte Tour durch die Wiesen nach Lorsch angeboten. Nach einer Pause im Eiscafé geht es zurück nach Viernheim. Die Tour ist auch für ungeübte Radfahrer geeignet. Die Strecke führt überwiegend über Wirtschaftswege und ist 40 Kilometer lang. Treffpunkt ist der Parkplatz am OEG-Haltepunkt Walter-Gropius-Allee in Viernheim (früher Eissporthalle).

Weitere Infos gibt es bei Heike Vondung, Telefon 0157/87 05 54 24, oder per E-Mail an post@vondung.net. kur/red