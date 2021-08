Mit dem Rad auf und ab

Viernheim. Vielfältige Möglichkeiten, das Fahrradfahren zu erlernen und den Umgang mit dem Velo zu verbessern, bietet der Familiensportpark. Nun wird die beliebte Bike-Area um einen asphaltierten Pumptrack ergänzt. Ab dem Frühjahr können Freizeitsportler auf der neuen Anlage allein durch die Auf- und Abwärtsbewegung ihres Rades schwungvoll vorwärts rollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Finanzielle Unterstützung erhielt das Vorhaben nun durch die Initiative Daimler Pro Cent, bei der Monat für Monat Zehntausende Beschäftigte die Cent-Beiträge ihres Netto-Entgelts spenden und damit soziale und gemeinnützige Projekte weltweit fördern. „Die Vorschläge für die Förderprojekte stammen von den Daimler-Beschäftigten in Deutschland. Dieses Engagement wird von der Unternehmensleitung unterstützt, indem jeder gespendete Cent verdoppelt wird“, berichtete Stefan Ress, Betriebsratsmitglied und ProCent-Koordinator der Daimler AG und der Evo Bus GmbH in Mannheim. Was sich auf den ersten Blick nach kleinen Beträgen anhöre, habe große Wirkung, so Ress. „Allein im Jahr 2020 wurde die Förderung von mehr als 130 Projekten weltweit mit einem Volumen von über 1,6 Millionen Euro genehmigt.“

Familiensportpark West Der Familiensportpark West hat sich in den vergangenen Jahren fest als Freizeiteinrichtung etabliert und ist ein wichtiger Begegnungsort der Viernheimer Gesellschaft geworden. Ein Teilbereich der beliebten Sport-und Freizeitanlage ist die Bike-Area. Aktuell besteht diese noch aus der angrenzenden Skateranlage und dem Bikeparcours. Bis zum Start der kommenden Fahrradsaison im Frühjahr 2022 sollen auf dem Sportgelände ein asphaltierter Pumptrack sowie eine Wasch- und Reparaturstation für Fahrräder entstehen. Mit dem zusätzlichen Bewegungsangebot werden große und kleine Biker angesprochen. JR

Es ist nicht das erste Mal, dass Pro Cent eine Viernheimer Aktion unterstützt, auch der Vogelpark konnte sich beim Bau des Papageienhauses über finanzielle Hilfe aus Mannheim freuen. Den Pumptrack als mögliches Projekt brachten Joachim Keil und Simone Deimel von Evo Bus ins Gespräch und lieferten dabei offensichtlich überzeugende Argumente mit. „Dass es geklappt hat, freut uns natürlich besonders“, zeigten sich beide bei der symbolischen Scheckübergabe sichtlich zufrieden. Insgesamt kamen 9500 Euro zusammen. Stephan Schneider, Leiter des Kultur- und Sportamts, übermittelte den Dank der Stadt, aber auch der ehrenamtlichen Helfer des Bikeparks um die einstigen Ideengeber Bernd Ackermann und Joachim Keune, die sich immer noch um die Anlage kümmern.

Der geplante Pumptrack soll etwa 60 000 Euro kosten. Zwei Drittel stammen aus Spenden und Zuschüssen, der Rest wird über den städtischen Haushalt finanziert. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein, die Einweihung der neuen Anlage ist im Frühjahr vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zuletzt gab es aber einen Rückschlag für die Helfer. In dem für die Asphaltbahn ursprünglich vorgesehenen Bereich ist eine schützenswerte Eidechsenart entdeckt worden, was den Bau verhinderte. „Wir sind gerade dabei, Plan B umzusetzen und suchen einen Ersatzstandort im Familiensportpark. Platz gibt es ja noch“, zeigte sich Schneider zuversichtlich, dass der Pumptrack dennoch gebaut werden kann.

Aktive Biker eingebunden

Von Beginn an eingebunden waren die aktiven Biker, die sich um die Pflege der bestehenden Anlage mit Dirttrack und Skaterparcours kümmern. „Schließlich sollen die Nutzer ihre Wünsche und Ideen einbringen“, fügte Schneider hinzu.

Laut Bernd Ackermann ist der Bikepark gut frequentiert. „Er bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, auf einem gesicherten Gelände den Umgang mit dem Fahrrad intensiv zu üben, was ihnen später im Straßenverkehr zugute kommen kann.“ Der vor zwei Jahren vorübergehend installierte mobile Pumptrack habe gezeigt, dass auch Erwachsene das Angebot nutzen. Gleich nach Ende des Ortstermins sprangen schon wieder einige Biker über die bereits vorhandenen Sandhügel im Familiensportpark.