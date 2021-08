Mit dem Fahrrad durchs Ried zum Weltkulturerbe

Viernheim. Bei einer Fahrt mit Günther Adler erlebten die Radsportler des Skiclubs Viernheim die besondere Schönheit des hessischen Rieds.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Start am Skistadl wurden auf der alten „Panzerstraße“ Erinnerungen an die Zeit wach, als ein großer Teil des Viernheimer Waldes ein Truppenübungsplatz für amerikanische Panzereinheiten war. Durch die Klippensteinschneise, vorbei an Neuschloss, ging es zum architektonisch schönen Bürstädter Wasserwerk. Hier erfuhren die Teilnehmer, dass diese Anlage für die Wasserversorgung der Region besonders wichtig ist.

Rast in Lorsch

Nun konnten die Viernheimer Radsportler die schöne Landschaft rund um Riedrode genießen, ehe die Strecke, vorbei am legendären Bahnwärterhäuschen, durch den Lorscher Wald in die Stadt Lorsch führte. Es war der Höhepunkt dieser Radtour, denn durch das ehemalige Kloster mit seiner Königshalle wurde Lorsch Weltkulturerbe. Das war ein ganz besonderer Platz für eine Rast. Auch das benachbarte Lauresham wurde bewundert, ehe die Gruppe die Station Bensheim-Zell erreichte. Hier genossen die Viernheimer Sportlerinnen und Sportler einen gastlichen Aufenthalt bei ihrer Mittagsrast in dem historischen Lokal „Vetters Mühle“.

Über Heppenheim und Laudenbach, vorbei am Weinheimer Segelflugplatz, ging die Radtour zurück nach Viernheim. Beim Abschied von Günther Adler dankten ihm die Radsportler für diese Fahrt. H.T.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2