Mit dem ersten Platz und acht Abzeichen im Gepäck

Viernheim. Den ersten Platz und acht Leistungsabzeichen – das ist die Bilanz der Jugendgruppe des THW Viernheim. Beim Landesjugendlager, das in Immenhausen bei Kassel stattfand, waren 34 Jugendgruppen aus ganz Hessen vertreten. Hier fanden auch der Landesjugendwettkampf und die Abnahme der Leistungsabzeichen statt. Für die Viernheimer Jugendlichen war es eine erfolgreiche Woche.

Mit sechs Fahrzeugen und gemeinsam mit den Jugendgruppen aus Lampertheim und Heppenheim reisten die Viernheimer nach Immenhausen. Nachdem die Zelte aufgeschlagen waren, übten die jungen THWler noch einmal fleißig für den großen Wettkampf. Die Jugendlichen mussten gleich an neun Stationen ihr Können beweisen: Der Umgang mit den Geräten und der dazugehörigen Theorie, Teamfähigkeit und eine gute Kommunikation standen auf dem Prüfstand. Hierbei erreichte die Jugend aus Viernheim den ersten Platz.

Nach einem Tag Wettkampfpause, an dem die Viernheimer die Gegend um Kassel erkundeten und dabei ein Krimi-Rätsel im Herkules Park lösten, ging es tags darauf weiter mit der Abnahme der Leistungsabzeichen. Es gibt fünf Leistungsabzeichen, in Orange, Blau, Bronze, Silber und Gold. Das Abzeichen in Orange kann bereits mit acht Jahren abgelegt werden. Ab zwölf Jahren sind dann das Bronze-Abzeichen und darauf aufbauend das Silber- und Gold-Abzeichen an der Reihe. Geprüft werden der korrekte Umgang mit Werkzeug bei der Holzbearbeitung, der Transport von verletzten Personen, Knoten, der Umgang mit Leitern, das Lesen von Karten und die Grundlagen der Ersten Hilfe. Bei dieser Prüfung erhielten acht Jugendliche des Viernheimer THW das Bronze- oder Silber-Abzeichen. Nachdem auch der zweite Prüfungstag überstanden war, stand die Freizeit an erster Stelle: Die Jugendlichen verbrachten einen Tag im Schwimmbad und gingen auf Kanu-Tour. Dann wurden die Zelte abgeschlagen, die Viernheimer traten den Heimweg an – mit im Gepäck: der erste Platz und acht Abzeichen.

Doch nach dem Lager ist vor dem Lager: Bereits jetzt freut sich das THW Viernheim auf das Bundesjugendlager bei Trier im Jahr 2024, wo die Viernheimer Jugend ihren Titel beim Bundesjugendwettkampf verteidigen muss. Und natürlich freuen sich die Jugendlichen des THW über jeden neuen Mitstreiter und jede neue Mitstreiterin.

Wer Lust hat, das THW kennen zu lernen und mit anderen Jugendlichen zum Beispiel einen Lkw anzuheben, kann gerne vorbei kommen: Die Jugendgruppe trifft sich jeden Donnerstag von 18 bis 21 Uhr in der THW-Unterkunft. Der Technische Zug kommt jeden Freitag von 19.30 bis 22 Uhr zur Ausbildung zusammen, und mittwochs ab 19.30 Uhr probt die Bigband. red