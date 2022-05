Mit Bestleistung zum Titel

Viernheim. Leichtathleten des Turnvereins 1893 Viernheim waren bei den Kreismeisterschaften in Lorsch vertreten. Am Ende konnte über einen Titel im Kugelstoßen für Nils Tegethoff (U20) und drei zweite Plätze gejubelt werden.

Trotz Trainingsrückstand und technischer Probleme wurde Nils Tegethoff (U20) mit 9,38 Metern Kreismeister im Kugelstoßen (sechs Kilo). Für ihn war es zudem eine persönliche Bestleistung, aber sicher wird er diese Marke bei den nächsten Wettbewerben noch übertreffen. Gleich drei Silbermedaillen gab es für Lukas Gröning. Trotz angeschlagener Gesundheit konnte er mit 11,66 Sekunden über die 100 Meter seine eigene Bestzeit über eine Sekunde verbessern. Auch im 200-Meter-Lauf zeigte sich der schnelle Viernheimer kämpferisch und lief mit 23,50 Sekunden ebenfalls Bestzeit. Beim Weitsprung ist für ihn die Komponente „Absprung treffen“ allerdings noch ein Problem. Mit 5,83 Metern konnte er bei weitem nicht zufrieden sein. Der letzte Sprung, der nur hauchdünn übergetreten war, hätte einen weiteren Sprung und möglicherweise den Finalsieg bedeuten können.

Auch Lazar Petkovski (U20) verbesserte seine Bestmarken. Über 100 Meter passierte er nach 12,41 Sekunden die Ziellinie, über die doppelte Distanz blieb nach 25,71 Sekunden die Sportuhr stehen. Damit wurde er in beiden Endläufen jeweils Vierter. Am kommenden Wochenende finden in Darmstadt die Südhessischen Meisterschaften statt, dann können sich die Athleten und deren Anhang auf weitere gute Leistungen freuen. JR

