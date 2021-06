Mit 144 Schlägen zur Einzelmeisterschaft

Viernheim. Ob bei den Profis oder den Jugendspielern und Amateuren, das vergangene Wochenende war erfolgreich für den Golfclubs Mannheim-Viernheim 1930. Auf der Challenge Tour hat Hurly Long bei der Challenge de Cadiz nach Runden den zweiten Platz belegt. Dadurch ist er im Challenge-Tour-Ranking von Platz 26 auf Platz sieben vorgerückt. Damit ist er seinem Ziel, dem Aufstieg zur European Tour, ein gutes Stück nähergekommen.

Genauso hoch einzuschätzen sind die Erfolge der Jugendspieler und Herren des Clubs. Auf dem durchaus anspruchsvollen GC Tuniberg bei Freiburg fanden gleich drei Altersklassen-Events (AK) statt. In der AK16 belegte Luca Franck mit 156 Schlägen den dritten Platz – nur zwei Schläge hinter dem Sieger. Jeremie Hoos (170 Schläge, T20), Luca Messerschmidt und Maximilian Rummel (beide (175 Schläge, T29) zeigten ebenfalls sehr gute Leistungen.

Eng war es auch in der AK18. In dieser Klasse kam Tim Kretschmann (148 Schläge) mit nur zwei Schlägen Rückstand auf den zweiten Platz. Paul Ulmrich (152 Schläge) wurde geteilter Fünfter. Luke Winter (167 Schläge, T14) war nah an den Top zehn, und mit Justus Hanf (169 Schläge, 17) und Hugo Griesheimer (170 Schläge, T18) blieben auch die anderen Spieler des Golfclubs Mannheim-Viernheim 1930 in den Top 20.

Besonders erfolgreich gestaltete sich auch die AK offen. Es gewann Ferdinand Frederic Müller mit 144 Schlägen – er wurde damit erstmals Einzelmeister in dieser Spielklasse. Nico Lang belegte mit 147 Schlägen abschließend den dritten Platz, Niclas Müller (159 Schläge) wurde Zehnter, dicht gefolgt von Christopher Steger (160 Schläge) auf Platz elf. red

