Missglückter Ausflug an die Bergstraße

Viernheim. Nur einen von sechs möglichen Punkten holten die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim am Sonntag bei ihren Gastspielen an der Bergstraße. Dabei kassierte die zweite Garnitur des TSV Amicitia bei der SG Hohensachsen in der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 2:2. Die SG Viernheim war bei der Reserve der TSG Lützelsachsen gänzlich chancenlos und befindet sich weiter im Sinkflug.

SG Hohensachsen – TSV Amicitia Viernheim 2 2:2 (0:1): Die Reserve des TSV Amicitia stand in der Partie in Hohensachsen ganz knapp vor einem Auswärtssieg. Die Blaugrünen lagen bis in die Nachspielzeit mit 2:1 in Führung, ehe Muhammed Ali Corumlu mit seinem späten Treffer die Träume der Gäste doch noch platzen ließ. Entsprechend enttäuscht waren die Südhessen, die nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen ein Erfolgserlebnis gut hätten gebrauchen können. So aber musste man sich beim Tabellennachbarn mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Eren Demirci hatte die Blaugrünen in der 17. Minute in Führung geschossen. Hohensachsen war um einen schnellen Ausgleich bemüht, konnte die Viernheimer Defensive vor dem Pausenpfiff aber nicht überwinden. Das gelang Corumlu aber unmittelbar nach Wiederanpfiff (55.). Lange konnten sich die Hausherren darüber aber nicht freuen, denn schon im Gegenzug sorgte Joseph Collier für die erneute Gästeführung (56.).

Das machte den Südhessen Mut, die den Vorsprung mit großem Engagement lange Zeit erfolgreich verteidigten. Dabei gab es aber auch Möglichkeiten, die knapp Führung auszubauen, was aber nicht gelang. Deshalb kam Hohensachsen doch noch zum Ausgleich und Corumlu ließ sich für seinen Last-Minute-Treffer wie ein Sieger feiern.

TSG Lützelsachsen 2 – SG 1983 Viernheim 6:3 (4:1): Die Orangenen erwischten durch den frühen Führungstreffer von Marco Buttler in der dritten Minute zwar einen perfekten Start, gerieten aber noch vor der Halbzeitpause mit 1:4 ins Hintertreffen. Mit einem Doppelpack (9./14.) zum 2:1 schockte Tolga Abaza die Elf von Gästecoach Dalmus. Patrick Hruschka (41.) und Lou Marvin von Geiso (44.) ließen weitere Treffer folgen.

Die Viernheimer konnten nicht mehr nachlegen, auch wenn sie durch Christian Hauser (60./83.) noch zweimal erfolgreich waren. Abaza wurde mit zwei weiteren Treffern (66./79.) zum Matchwinner für die Bergsträßer. JR