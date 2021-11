Minitore und Bälle übergeben

Viernheim. Beim Fußballnachwuchs des TSV Amicitia Viernheim wird unter der Woche fleißig trainiert, um das nötige Rüstzeug für die Spiele gegen andere Vereine zu bekommen. Um sich zu verbessern, braucht es natürlich auch die entsprechenden Materialien für die Übungseinheiten. Am wichtigsten sind Bälle, möglichst sollte jeder Spieler einen Ball haben. Dann braucht es noch Tore, die bei den jungen Altersklassen die passenden Ausmaße haben sollten. Die Talente der Blaugrünen konnten sich jüngst über eine Spende des Lions-Clubs freuen, der vier Minitore und zahlreiche Bälle übergab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachwuchs gut aufgestellt

Lions-Pressesprecher Gregor Disson informierte sich beim Pressetermin im Waldstadion über die Lage beim Fußballnachwuchs und bekam erfreuliche Antworten. Der TSV Amicitia hat alle Altersklasse besetzt und ist gerade bei den älteren Jahrgängen gut aufgestellt.

„Unsere A-Jugend ist in der Verbandsliga Nordbaden ungeschlagen und strebt die Meisterschaft an. Da steckt natürlich viel Basisarbeit drin, die schon bei den Bambini und der F-Jugend beginnt“, schilderte Jugendkoordinator Uwe Beck den Stand. Bei den Blaugrünen trägt man auch den vom Deutschen Fußball-Bund vorgegebenen Veränderungen im Kinderfußball Rechnung, wo sowohl die Ausbildung der Trainer als auch die Spielformen modernisiert wurden. Das bedeutet reduzierte Mannschaftsgrößen, angepasste Spielfelder und der Verzicht aus Wettbewerbe bei den Jüngsten. Jedes Kind soll seine Einsatzzeiten bekommen und dabei möglichst oft am Spielgeschehen teilnehmen.

Fußball-Abteilungsleiter Ralf Schmitt zeigte sich deshalb glücklich über die Unterstützung vonseiten des Lions Clubs: „Für ein sehr gutes Training mit den Jüngsten sind natürlich die vier Minitore sowie Fußbälle Gold wert.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir unterstützen Jugendarbeit schon lange, schließlich sind die Kinder doch die Leidtragenden der Corona-Pandemie“, machte Lions-Pressesprecher Gregor Disson deutlich. JR