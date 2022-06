Minigärtner im Einsatz

Viernheim. Seit drei Jahren findet in der AWO-Kita Musica in der Pirmasenser Straße das Projekt „Gemüsebeete für Kids“ statt. Auch in diesem Jahr wurde das Gemüse-Hochbeet in der Einrichtung, das im Rahmen der Edeka-Stiftung errichtet wurde, wieder frisch bepflanzt. Wie in den letzten Jahren säten und pflanzten die Kinder mit zwei geschulten Helfern Samen und Setzlinge in die davor vorbereiteten Löcher.

Das Projekt, dessen Pate Edeka Zimmermann in Viernheim ist, wurde bereits 2008 ins Leben gerufen. Es will Kindergartenkindern spielerisch vermitteln, wie Gemüse wächst und gedeiht, aber auch wie viel Pflege das angepflanzte Gemüse benötigt, bevor es auf dem Teller landet. So lernen die Kinder viel über wertvolle Nahrungsmittel und eine ausgewogene Ernährung, denn Selbstgepflanztes und -geerntetes macht neugierig und schmeckt auch gleich viel besser.

Die „Minigärtner“ in der Awo-Kita Musica waren fleißig. © Awo-Kindertagesstätte

In der folgenden Zeit können die Kinder das Wachstum der Pflanzen beobachten, gießen und die Früchte ihrer Arbeit ernten. Die Einrichtung legt großen Wert auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. Dieses Konzept soll mit dem Projekt unterstützt werden und außerdem Kindern, die zu Hause keine eigenen Garten haben, die Möglichkeit geben, Naturerfahrungen mit allen Sinnen zu sammeln. red