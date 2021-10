MGV 1846 feiert Oktoberfest

Viernheim. Der MGV 1846 feiert an diesem Wochenende ein Oktoberfest auf dem Vereinsgelände Am Sandhöfer Weg 1a. Am Sonntag, 10. Oktober, findet ab 10 Uhr ein zünftiger bayrischer Frühschoppen mit Live-Musik statt. Der Eintritt ist frei und für Speisen und Getränke hat der MGV 1846 bestens gesorgt. Die Gäste können draußen im Festzelt oder im Innenraum des Vereinshauses Platz nehmen. „Die Schlawiner“ werden die Gäste mit bester Festzeltmusik unterhalten. Die gleiche Musikkapelle spielt auch schon am Samstagabend beim MGV. Die Party ist aber nach dem internen Kartenverkauf bereits ausgebucht.

Beim Oktoberfest legt der Männergesangverein sein besonderes Augenmerk auf die Hygieneanforderungen. Für die Veranstaltung am Wochenende gilt deshalb die 3G-Regelung: Nur wer genesen, geimpft oder getestet ist, kann beim Oktoberfest des MGV mitfeiern. su