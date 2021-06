Metropolitans feiern 91:63-Sieg

Viernheim. Nach mehr als sieben Monaten ohne Punktspiel legten die Jugendbasketballer wieder los: Die Rhein-Neckar Metropolitans spielten in der Sommerstaffel der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) gegen den USC Heidelberg – und fuhren gleich einen Sieg ein.

Nachdem die reguläre Saison 2020/21 coronabedingt abgebrochen wurde, hat sich die JBBL entschieden, ihren Teams und den Spielern die Teilnahme an einer Summer League anzubieten, um wieder Spiel- und Wettkampfpraxis zu erhalten. Gleich zum Auftakt dieses Wettbewerbs außerhalb des regulären Ligabetriebs kam es zum Lokalderby zwischen den Rhein-Neckar Metropolitans, der Kooperation der BG Viernheim/Weinheim und der SG Mannheim und dem USC Heidelberg. Von Beginn an zeigten die Metropolitans in der Weinheimer TSG-Halle, dass sie dieses Prestigeduell für sich entscheiden wollten. Mit sehr viel Druck in der Ganzfeld-Verteidigung ließen sie die Heidelberger kaum zu guten Abschlüssen kommen. Im ersten Viertel haperte es bei den Hausherren allerdings selbst noch etwas mit der Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, so dass es nach den ersten zehn Minuten unentschieden stand (18:18).

Mit Cris Becht (in Weiß) und Dante Aruna (in Blau, Nummer 9) standen sich beim Lokalderby zwei Viernheimer Basketballtalente gegenüber. © BG Viernheim/Weinheim

Ab Mitte des zweiten Viertels nahmen die Jungs um die Top-Scorer Ron Haas und Julius Hoffmann dann das Heft in die Hand und erspielten sich zur Halbzeit eine komfortable 49:32-Führung. Das Team von Coach Ali Kocak ließ auch nach der Halbzeit nicht nach und setzte den USC weiter stark unter Druck. Die Metropolitans kamen so zu zahlreichen Ballgewinnen, die direkt in einfache Punkte umgemünzt wurden. Zudem konnten die vom Trainerteam einstudierten Spielzüge immer öfter erfolgreich zu Ende gespielt werden. Der Vorsprung vergrößerte sich über 68:48 (30. Minute) bis auf 30 Punkte (89:59, 38. Minute). Auch als in den Schlussminuten vermehrt rotiert und allen Spielern noch mehr Spielzeit gegeben wurde, konnte der Vorsprung bis zum Endergebnis von 91:63 konstant gehalten werden.

Auch das stadtinterne Duell zweier Viernheimer Talente ging an diesem Tag zu Gunsten der Metropolitans aus. Cris Becht, der diese Woche an einem DBB-Lehrgang zur Nachsichtung für die U15-Nationalmannschaft teilnimmt, konnte elf Punkte erzielen, während der USCler Dante Aruna, der bis zur letzten Saison bei der BG Viernheim/Weinheim spielte und im vergangenen Herbst in den erweiterten Kader der Jugendnationalmannschaft berufen wurde, auf neun Punkte kam.

Mit Aruna und Becht kann die BG Viernheim/Weinheim mittlerweile auf fünf Nominierungen aktueller und ehemaliger BG-Spieler zu Auswahlmaßnahmen der Jugendnationalmannschaften des Deutschen Basketballbundes (DBB) in drei aufeinanderfolgenden Jahren verweisen. su

Metropolitans: Becht (11 Punkte/1 Dreier), Fauth (2), Haas (25/3), Hoffmann (17/1), Kirse, Kocak (12/2), Ndu (7), Piecuch (7/1), Rauschenbusch (6), Rupp (2), Schwarz (2), Soltau. su

