Metropolitans entscheiden spannende Partie für sich

Viernheim. In der Jugend-Basketballbundesliga JBBL konnten die Rhein-Neckar Metropolitans einen knappen 74:71-Heimerfolg gegen die Young Gladiators Trier erzielen.

In der spannenden Partie in der Weinheimer TSG-Halle mussten die Hausherren auf ihre verletzten Stammspieler Koray Kocak und Niklas Schiewe verzichten. So taten sie sich anfangs schwer, das richtige Rezept gegen die „Gladiatoren“ zu finden. Nach dem ersten Viertel lag das Kooperationsteam des TSV Amicitia Viernheim, der TSG Weinheim und der SG Mannheim mit 18:19 zurück. Erst im zweiten Viertel wendete sich langsam das Blatt. Zur Pause hatten sich die Metropolitans dann einen 36:33-Vorsprung erarbeitet, und Coach Ali Kocak stellte sein Team in der Halbzeit erfolgreich auf den weiteren Spielverlauf ein.

Zwar konnte sich auch in der zweiten Hälfte kein Team entscheidend absetzen, aber angeführt von ihrem Top-Scorer Cris Becht, der immer wieder Verantwortung übernahm und letztlich 28 Punkte für sein Team erzielte, blieben die Metropolitans in Führung und gingen mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung in den Schlussabschnitt (59:54).

Es blieb bis zum Ende spannend, aber Trier konnte nicht mehr entscheidend kontern. So sicherten sich die Hausherren ihren fünften Erfolg im neunten Spiel der JBBL-Relegationsrunde. Die Metropolitans können nun beruhigt in die kommenden anstrengenden Wochen gehen, in denen zwei Doppelspieltage auf die Nachwuchstalente warten.

BG Viernheim-Weinheim: Cris Becht (28 Punkte/3 Dreier), Emilian Fauth (9), Tim Heineke (7), Yerima Kornmeier (7), Raphael Zeh (7), Axel Eckert (6), Linus Soltau (4/1), Valentine Chinamere (3), Diego Charles Kirse (2), Monay Felix Simba Mavengo (1), Philipp Handel und Paul Pflug. su