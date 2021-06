Messe im September

Viernheim. Der Naturheilverein plant die Naturheiltage 2021 für das Wochenende 18./19. September im Viernheimer Bürgerhaus. Jeweils von 10 bis 17 Uhr sind die Informationsstände geöffnet, die unter dem Jahresmotto des Deutschen Naturheilbundes „natürlich – immun –stark“ stehen.

Alle drei Jahre findet im Bürgerhaus die beliebte Naturheilmesse statt. Ausstellende bieten ihre gesundheitsfördernden, umweltverträglichen und nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen an. Vorträge informieren während der Öffnungszeit zu Themen der sechs Säulen der Gesundheit: Ernährung, Bewegung, Pflanzenheilkunde, Ordnung, Wasser, Umwelt.

Stärkung des Immunsystems

Der Naturheilverein will in diesem Jahr unter anderem bewusst machen, dass es natürliche Immunstimulanzien gibt, deren Wirksamkeit sehr gut belegt ist. Als Hauptreferenten konnte der Heilpraktiker, Autor und Blogger René Gräber gewonnen werden. „Er schaut wie kein anderer in alle dunklen Ecken unseres Gesundheitssystems und recherchiert und schreibt auch zu den komplexesten Funktionskreisläufen unseres Körpers“, wirbt der Naturheilverein für den Vortrag. su