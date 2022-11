Mentalist spielt mit den Gedanken des Publikums in Viernheim

Viernheim. „Wie macht der das nur?“ - das ist in der Pause die am häufigsten gestellte Frage. Mentalist Christian Fontagnier bringt mit seiner Show „Das Spiel mit den Gedanken“ die Zuschauer in der Viernheimer TSV-Halle zum Staunen. Es ist eben nicht zu erklären, wie er das exakte Geburtsdatum des zufällig ausgewählten Schülers Nicki wissen kann oder die von Helga aus Mannheim ausgedachte Zahl

...