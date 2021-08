Menschen mit Demenz feiern im Museumscafé Viernheim

Viernheim. Bei Kaffee und Kuchen einfach einmal die Seele baumeln lassen, Musik hören, mitsingen und in Erinnerungen schwelgen - das wurde Menschen mit Demenz und deren Angehörigen beim Museumscafé ermöglicht. Die Kooperation zwischen dem Demenznetz Viernheim und dem Heimatmuseum feierte im Schatten der großen Linde eine gelungene Premiere und machte den Teilnehmern Lust auf weitere Veranstaltungen.

Das Museum stellte bei dem Fest seine neu gepackten Erinnerungskoffer vor. Darin befinden sich Alltagsgegenstände aus vergangenen Zeiten wie ein Waschbrett, eine Milchkanne, Wurzelbürste, ein Transistorradio, Magazine und sogar ein Fleischwolf. „Gerade in der sinnlichen Erfahrbarkeit der Objekte liegt das Potenzial. Sie lassen Erinnerungen wach werden und regen zu einem Austausch untereinander an: Wie war es früher? Was hat sich seither verändert“, beschreibt Seniorenberaterin Beate Preuss die Reaktionen der älteren Menschen.

Im Mittelpunkt des Programms stand Live-Musik zum Mitsingen. Das Duo Richard Werle und Hermann Wunderle traten mit Gitarre und Akkordeon auf und sorgten mit ihren Gassenhauern aus der guten alten Zeit für Stimmung.

Mehrere Veranstaltungen geplant

Besonders gut kamen Wanderlieder wie „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und „Hoch auf dem gelben Wagen“ bei den Gästen an. Aber auch die Schlager „Rote Lippen soll man küssen“, „Wir lagen vor Madagaskar“, „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ oder „Marmor, Stein und Eisen bricht“ luden zum Mitsingen ein. Dazu genossen die begeisterten Besucher leckeren Kuchen und frisch gebrühten Kaffee.

Für Elke Leinenweber, die neue Leiterin des Heimatmuseums, war das Fest der gelungene Einstieg in die neue Veranstaltungsreihe, die die städtische Einrichtung gemeinsam mit dem Demenznetz anbietet. „Der Garten hier ist bei so einem Wetter dafür bestens geeignet, und wir haben auch genügend Ausstellungsstücke, die an frühere Zeiten erinnern“, erklärte Leinenweber. Weitere Termine des Museumscafés sind in Vorbereitung. Schon am Sonntag, 15. August, soll es in Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe Queer die zweite Auflage geben. Thema ist dabei die LGBT-Bewegung (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). Am Sonntag, 29. August, 11 Uhr, ist im Museumsgarten eine Führung zu den steinernen Zeitzeugen der Ortsgeschichte vorgesehen.

Das Demenznetz startet mit „Frühstück im Café Kontakt“ zudem eine neue Veranstaltungsreihe, an der Bürger ab 55 Jahren teilnehmen können. Beginn ist am Mittwoch, 8. September, 9.30 Uhr, in der Räumen der Selbstverwalteten Begegnungsstätte (SBS) am Spitalplatz. Am Donnerstag, 30. September, 18.30 Uhr, gibt es in der Kulturscheune einen Vortrag zum Thema „Raumanpassung im Alter und bei Demenz“, bei dem verschiedene bauliche Veränderungen vorgestellt werden. JR