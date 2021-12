Melodien vom Balkon

Viernheim. Wie bereits am 29. November werden Manuel Thomas, Ralph Dinu-Biringer und Philip Weidner im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit“ auch an diesem Montag, 13. Dezember, den Balkon des Kunsthauses erklimmen und ab 17.30 Uhr wieder mit ihren Trompeten vorweihnachtliche Lieder spielen. Die drei Musiker sind in Viernheim bekannt von zahlreichen kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen, nicht zuletzt von den großen Adventskonzerten in St. Michael.

Das kleine Konzert ist gedacht als musikalischer Impuls für die Innenstadt und ihre Menschen in diesen herausfordernden Tagen. Am Montag, 20. Dezember, findet die dritte und letzte musikalische Einlage auf dem Balkon des Kunsthauses statt. Die Veranstalter bitten die Zuhörenden auf der Straße um Einhaltung der gültigen Bestimmungen und Regeln: Es gelten Abstandsregel und auch Maskenpflicht. red