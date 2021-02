Viernheim. Närrische Tour zu Freunden und Sponsoren, Besuche bei den Sitzungen der anderen Vereine, Polonäse und Schunkeln im vollbesetzten Saal, Anstoßen mit den verkleideten Narren, inniges Mitgröhlen der Stimmungshits, Küsschen hier und Küsschen da – so sehen normalerweise die Karnevalswochenenden für die Fastnachter und vor allem für die Prinzessinnen aus. In Zeiten der Corona-Pandemie ist aber alles anders.

Viktoria I. von den Großen Drei genießt am Fastnachtswochenende die Sonnenstrahlen im Viernheimer Wald. © privat

Statt im Kleid und mit Krönchen von einem närrischen Termin zum anderen zu fahren, ist bei den aktuellen Fastnachtsprinzessinnen Melanie I. vom Club der Gemütlichen (CdG) und Viktoria I. von den Großen Drei vor allem Nichtstun angesagt. Eigentlich hätte die Regentschaft von Melanie I. und Viktoria I. am Aschermittwoch vergangenen Jahres geendet. Die Kampagne 2019/2020 hatten die Fastnachter noch völlig ohne Corona-Einschränkungen zum Abschluss gebracht.

Zwei Jahre im Amt

Mit der Ausbreitung der weltweiten Pandemie aber mussten die Narren umplanen: Schon im Sommer war klar, dass in beiden Viernheimer Vereinen keine neue Prinzessin inthronisiert wird. Die bisherigen Lieblichkeiten bleiben im Amt und werden die Termine der Kampagne 2020/2021 wahrnehmen, so die damalige Idee.

„Daraus wurde aber nichts“, erinnern sich Melanie und Viktoria unisono. Denn nach und nach wurden sämtliche Veranstaltungen im Umkreis abgesagt. Im Oktober verkündeten dann auch die Viernheimer Fastnachter die Absage ihrer Kampagnentermine. Viktoria hatte seit Aschermittwoch keine Aufgaben mehr als Prinzessin. „Im Oktober hätte die Inmarschsetzung der Ehrengarde stattgefunden, bei der ich ohnehin dabei gewesen wäre“, erzählt die Große-Drei-Prinzessin, „aber dieser Termin ist auch schon ausgefallen“.

Melanie I. von Feuer und Flamme hat zusammen mit CdG-Präsident Detlef Gläser immerhin die Kampagne eröffnet. „Zum 11.11. haben wir ein Video gedreht“, berichtet die Prinzessin von ihrem einmaligen Auftritt mit Zepter und Krone. Seitdem schickt sie regelmäßig närrische Grüße in die sozialen Medien. „Aber einen offiziellen Termin gab es wirklich nicht.“ Den schmutzigen Donnerstag, den Auftakt zu den tollen Tagen, hat Melanie I. mit Schwester Stephanie – ebenfalls eine ehemalige Prinzessin – und einer Freundin gefeiert. „Da konnten wir immerhin auf die Weiberfastnacht anstoßen“, sagt sie.

Der Freitag sah weniger spaßig aus. „Ich habe wirklich gar nichts Fastnachtliches gemacht“, berichtet Melanie, und Viktoria ergänzt: „Nicht mal jemanden getroffen.“ Da bleiben noch Computer und Handy, die närrische Stimmung vermitteln. „Ich habe mir viele Fastnachtsvideos im Internet angeschaut“, sagt Viktoria. Dazu haben die Großen Drei ein paar Beiträge auf den internen, nicht öffentlichen Kanälen. „Das hat mich schwer beeindruckt, wer da mitgemacht hat“, berichtet Viktoria gerührt. „Das zeigt, wie viel ihnen die Fastnacht bedeutet.“

Die Großen Drei und der Club der Gemütlichen haben in den sozialen Medien Videos und Fotos aus den vergangenen Jahren hochgeladen und versuchen die Narren, so an die besondere Atmosphäre der Vernema Fastnacht zu erinnern. Statt mit Hunderten von Karnevalisten in einem Saal zu feiern, hat die CdG-Prinzessin am Samstagabend die närrische Sitzung des Großen Feuerio aus Mannheim im Fernsehen angeschaut. „So gut das unter den Bedingungen war – es ist schon anders, so aus einem Studio und ohne Publikum“, findet Melanie.

Arbeiten am Rosenmontag

Auch Viktoria können die alternativen Angebote nicht so richtig mitreißen: „Mich macht das fast schon traurig. Deshalb habe ich auch keine ganze Fernsehsitzung, sondern immer nur Ausschnitte angeschaut.“ Viktoria geht am Rosenmontag und am Fastnachtsdienstag auch ganz normal arbeiten, ein völlig neues Gefühl. „Ich habe mir zum ersten Mal seit Jahren nicht frei genommen an den närrischen Tagen“, sagt die Große-Drei-Prinzessin, die natürlich viel lieber gefeiert hätte.

Melanie I. versucht vor allem für die kleine Tochter, etwas Fastnachtsstimmung zu erzeugen. „Unser Wohnzimmer ist dekoriert mit Girlanden, Luftballons und Konfetti“, sagt die Mama lachend. „Und eine Playlist mit Fastnachtsliedern wird ab morgens rauf und runter gehört.“ Da darf die Dreijährige natürlich auch im Kostüm durch das Haus tanzen. Auch auf einen standesgemäßen Abschluss der Kampagne, die eigentlich gar nicht stattgefunden hat, wird nicht verzichtet. Melanie I. freut sich schon: „An Aschermittwoch macht mein Papa das Heringsessen.“