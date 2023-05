Meistertitel knapp verpasst

Viernheim. Ein Punkt hat den Viernheimer Handballern zum Meistertitel in der Badenliga und zum Aufstieg in die Oberliga gefehlt. Die SG Heidelsheim/Helmsheim gewann ihr letztes Saisonspiel gegen den TSV Birkenau und zog damit noch an den Viernheimern vorbei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein wenig ärgerlich für die Mannschaft: Sportlich gesehen wären sie an der Spitze gestanden, mit 18 Siegen in 24 Spielen. Aber ein Punktabzug für den Verein wegen fehlender Schiedsrichter ließ die Herren auf Rang zwei rutschen. Am letzten Spieltag war das Team spielfrei, da Gegner SG Leutershausen 2 schon während der Runde zurückgezogen hatte. So verfolgten Spieler, Trainer und Fans in der Viernheimer Waldsporthalle das Spielgeschehen in der Liga per Internet. Alle paar Sekunden wurde der aktuelle Spielstand in Heidelsheim geprüft, ob der eigentliche Favorit denn doch einen Punkt liegen lassen würde. Die Birkenauer Herren konnten lange gut mithalten, bei jedem ausgeglichenen Zwischenstand ging ein Raunen durch die Viernheimer Menge. Erst in den letzten zehn Minuten konnte sich die SG absetzen, als sie mit drei Treffern vorne lag, war die Meisterschaft vergeben. Ein knappes „Schade“ fasste die Gemütslage der TSV-Amicitia-Fans zusammen – der Fokus wurde aber direkt auf die neue Saison gerichtet, wenn die TSV-Amicitia-Mannen erneut angreifen wollen.

Während die Herren 1 beim Saisonfinale für die Bewirtung der Zuschauer sorgten, standen für zwei weitere Teams noch die letzten Partien an. Die Herren 2 verloren zwar deutlich gegen den Aufstiegsanwärter TSG Ketsch, können als Aufsteiger mit Rang acht in der Bezirksliga aber hochzufrieden sein. Die Damen dagegen machten die Saison 2022/23 perfekt: Gegen die HSG St. Leon/Reilingen 3 feierten sie einen Kantersieg und damit den 16. Erfolg im 16. Spiel. Für den Meistertitel wurden die Damen anschließend von Abteilungsleiter Jochen Hinz und seinem Stellvertreter Daniel Wetzel geehrt, unter dem großen Applaus der Handballfans.

Mehr zum Thema Handball Finale in der Waldsporthalle Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball-Badenliga Viernheim drückt Birkenau die Daumen Mehr erfahren Handball Weiterhin auf dem Spitzenplatz Mehr erfahren

Auch wenn es mit dem Titelgewinn nicht geklappt hat, wurden auch die Badenliga-Herren beklatscht. Allerdings mischt sich zum Stolz auf das Erreichte auch etwas Abschiedsschmerz, den mehrere Spieler werden das Team verlassen.

Der älteste Spieler der aktuellen Saison, Ernst Mantek, wird seine Karriere als Handballer beenden. Drei Jahre lang trug er das Viernheimer Trikot. Genauso lange dauerte das zweite Gastspiel von Sven Walther beim TSV Amicitia, dem besten Torschützen der Runde. Er will sich künftig beruflichen und anderen sportlichen Herausforderungen widmen. Nach vier Jahren bei den Blau-Grünen wechselt Justus Mehl zum TV Friedrichsfeld. Auch Ronny Unger schließt sich einem Ligakonkurrenten an, nach fünf Jahren Viernheim heißt die nächste Station TSV Birkenau.

2017 kam Jan Willner zum TSV Amicitia auf die linke Seite. Er will sich mehr auf seine Trainerkarriere bei der Gehörlosennationalmannschaft konzentrieren, steht aber der zweiten Herrenmannschaft zur Verfügung. Dennis Hoffmann hütete neun Spielzeiten lang das Viernheimer Tor. Mit dem Badenliga-Handball soll nun Schluss sein, den Handballern bleibt er aber erhalten. Von den Minis an stand Linus Harmgarth auf dem Feld. Studienbedingt wird er Viernheim nun verlassen, sichert sich aber mit einem Gastspielrecht mögliche weitere Einsätze für seinen TSV Amicitia. su