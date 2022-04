Meisterschaft weiter fest im Blick

Viernheim. Mit einem deutlichen, aber zu hoch ausgefallen 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Verfolger Rot-Weiß Rheinau, hat der TSV Amicitia Viernheim seinen Titelanspruch deutlich untermauert. Vor über 200 Zuschauern im Waldstadion konnten sich die Hausherren allerdings erst in der zweiten Halbzeit entscheidend durchsetzen. Der Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten VfB Gartenstadt beträgt bei sieben noch ausstehenden Spielen 13 Punkte plus dem deutlich besseren Torverhältnis.

Trotz des wenig einladenden Wetters war das Stadionrund für die Verhältnisse der Kreisliga gut gefüllt, beste Voraussetzungen also für ein Spitzenspiel. Während die Südhessen mit viel Ballbesitz die Spielkontrolle übernehmen wollten, erwischten die Gäste den besseren Start. Zu oft verloren die Viernheimer im Aufbauspiel nämlich den Ball, was Rheinau zu schnellen Gegenstößen nutzte. So musste Marlon Diemer in letzter Sekunde zur Ecke klären, hätte dabei aber fast ein Eigentor fabriziert. Kurz danach stand Rheinaus Tobias Stamm nach einer Flanke völlig frei, köpfte aber weit neben das von Martin Rheingans gut gehütete Tor.

Die Anhänger der Blau-Grünen mussten gut eine halbe Stunde auf die erste Torchance ihres Teams warten, als Daniel Schmitts Versuch gerade noch geblockt wurde. Als sich die Zuschauer schon auf einen torlosen Halbzeitstand eingestellt hatten, schlugen die Gastgeber doch noch zu. Nachdem Viernheims Erik Anhölcher kurz vor der Strafraumgrenze gefoult worden war, schob Kapitän Laurenz Baaß den Ball zentimetergenau, aber nicht hart geschossen, an der Mauer vorbei zur Pausenführung ein. RWR-Keeper Dominik Feth machte dabei keine gute Figur, landete die Kugel doch im Torwarteck.

Nach Wiederanpfiff drängten die Gäste mit zwei neuen Angreifern gleich mächtig auf den Ausgleich. Die Deckung der Viernheimer musste Schwerstarbeit verrichten. Mitten in diese Drangphase der Mannheimer schwächte sich das Team von Trainer Peter Brandenburger allerdings selbst, als sich Mannschaftskapitän Alessandro Mormone eine unnötige Rote Karte einhandelte (60.). Obwohl es einen Freistoß für ihn gegeben hatte, leiste er sich vor den Augen des Unparteiischen eine Tätlichkeit gegen Baaß.

Effektive Chancenverwertung

Auch in Unterzahl spielten die Rheinauer weiter nach vorne. Nach einem Ballverlust durch Niklas Roesch in der eigenen Hälfte hatte Luca Stanisic das 1:1 auf dem Fuß, Rheingans konnte den Ausgleich aber verhindern. Deutlich effektiver in Sachen Chancenverwertung blieb der TSV Amicitia. Torjäger Schmitt war noch an Feth gescheitert, den Nachschuss zirkelte Daniel Herbel dann aber gekonnt ins Tor (74). Jetzt war der Wille der Gäste gebrochen und der nur Sekunden zuvor eingewechselte Angreifer Philipp Haas sorgte mit einem Sonntagsschuss für den 3:0-Endstand (83.). JR