Meisterschaft und Aufstieg als Ziel der Blau-Grünen

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim geht als souveräner Tabellenführer in die zweite Hälfte der Saison 2021/2022. Geht es nach Übungsleiter Patrick Marschlich, der zusammen mit Timo Endres die Verantwortung für den außergewöhnlichen sportlichen Erfolg trägt, soll das auch bis nach dem letzten Spieltag so bleiben. Dann könnten Meisterschaft und der Aufstieg in die Landesliga Rhein-Neckar gefeiert werden. Das Trainerduo hat sein Engagement gerade um ein weiteres Jahr verlängert und damit ein Zeichen gesetzt. Allerdings hat Torjäger Brandon Wiley, mit elf Treffern bisher bester Schütze der Blau-Grünen, den Verein nach nur einem halben Jahr in Richtung Unter-Abtsteinach verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ersatz wurde in den eigenen Reihen schnell gefunden, denn Daniel Schmitt wird die Mannschaft zwei bis drei Monate unterstützen können. „Daniel hat ja zuletzt in Österreich studiert, macht demnächst aber ein Praktikum hier in der Region und kann deshalb bei uns trainieren und spielen“, hofft Marschlich auf viele Treffer des schnellen Stürmers. Mit den Langzeitverletzten Timo Bauer und Paul Ewen werden auf absehbare Zeit zwei Stammspieler wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen. „Beide werden von Tag zu Tag fitter, die Belastung muss nach der langen Pause allerdings gezielt gesteuert werden“, sieht Marschlich das Duo ebenfalls als Neuzugänge. Länger gedulden muss sich noch Luca Träger, der nach einem Kreuzbandriss eine Reha absolviert.

Die bisherige Bilanz der noch ungeschlagenen Südhessen ist beeindruckend. Von 17 Begegnungen wurden 15 gewonnen, zweimal wurden die Punkte geteilt. Das macht 47 Punkte bei einem Torverhältnis von 58:13, sieben Zähler mehr als Verfolger Rot-Weiß Rheinau auf Platz zwei. „Unser Ziel ist es, an unsere starke Vorrunde anzuknüpfen und mindestens eine genauso gute Rückrunde zu spielen“, lässt Patrick Marschlich die Messlatte für sein Team weiter ganz hoch liegen.

Training hat begonnen

Trainingsbeginn nach der Winterpause war kürzlich im Waldstadion. Das erste Pflichtspiel steht am 6. März an, wenn der FC Germania Friedrichsfeld in Viernheim gastiert. Zuvor warten einige Testspiele gegen meist höherklässige Teams auf die blau-grünen Kicker. Los geht es am 3. Februar zu Hause gegen den Landesligisten TSG Lützelsachsen. Weitere Gegner sind A-Ligist SG Hohensachsen (6. Februar) sowie die Verbandsligisten VfR Mannheim (9. Februar) und TSG Weinheim (17. Februar).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Tests wurden mit der TSG Weinheim 2 (A-Klasse) und dem Landesligisten ASC Neuenheim abgesprochen, die genauen Termine stehen aber noch nicht fest.