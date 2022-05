Meisterschaft soll veredelt werden

Viernheim. Auf den souveränen Spitzenreiter TSV Amicitia Viernheim wartet am Sonntag (15 Uhr) ein Auswärtsspiel mit viel Brisanz. Gastgeber Hochstätt Türkspor schwebt als 13. in höchster Abstiegsgefahr, hat nur zwei Zähler Vorsprung auf einen gefährdeten Tabellenplatz. Die Blau-Grünen marschieren in der Fußball-Kreisliga Mannheim dagegen weiter mit großem Abstand vorne weg und können mit einem Sieg den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga Rhein-Neckar endgültig klar machen. Im Hinterkopf ist aber noch das 2:2-Unentschieden aus der Vorrunde.

Die Südhessen haben also die Möglichkeit, den Titel aus eigener Kraft zu holen und nicht, wie zuletzt möglich, wegen der Absage des Gegners zu Hause auf dem Sofa die Sektkorken knallen zu lassen. Hochstätt gilt allerdings als heißes Pflaster, auf dem sich die Blau-Grünen schon oft die Finger verbrannt haben. Deshalb gilt es am Sonntag von Beginn an mit der nötigen Konzentration ans Werk zu gehen.

Personell hat das Trainerteam Patrick Marschlich und Timo Endres keine Sorgen, beide konnten zuletzt auch auf eigene Einsätze verzichten. Der Kader ist breit aufgestellt und gut bestückt, so dass selbst längere Ausfälle von Leistungsträgern kompensiert werden konnten. Diese Ausgeglichenheit, aber auch der Zusammenhalt in der Mannschaft, sind sicher das große Plus gegenüber den Konkurrenten.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt bei 77 Zählern stolze 13 Punkte. Es wurde erst eines von 29 Spielen verloren (0:2 gegen den VfB Gartenstadt), zweimal gab es Unentschieden. Überragend auch das Torverhältnis von 108:20. Die Blau-Grünen verfügen also über die sicherste Abwehr und den zweitbesten Angriff. Gerne würden sich die Stürmer auch in dieser Wertung noch auf Platz eins schießen.

Davon kann man auch in Hochstätt nur träumen. Magere 32 Zähler lassen die Alarmglocken läuten. Verfolger Friedrichsfeld hat nur zwei Punkte weniger auf dem Konto und befand sich zuletzt deutlich im Aufwind. Das dürfte die Sorgengfalten bei FC-Trainer Ibrahim Oguzhan wachsen lassen. Allerdings warten bis Saisonende noch drei machbare Aufgaben gegen Hemsbach, Reilingen und Ilvesheim, ehe es im Finale gegen den SC Rot-Weiß Rheinau geht. JR