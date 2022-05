Meisterschaft geht nach Viernheim

Viernheim. Mit dem fünften Spieltag und nach dreimonatiger Pause beendeten nun die 1. und 2. Landesliga des Badischen Bowling Landesverbandes die Saison 2021/22. Der USC Viernheim war mit den Mannschaften von Don Bosco Grün/Schwarz und BC Royal II in der 1. Landesliga vertreten.

Das Team von Don Bosco Grün/Schwarz hat in diesem Jahr erneut eine starke Saison abgeliefert und sich frühzeitig an der Tabellenspitze festgespielt. Am vorletzten Spieltag war der Vorsprung auf die Verfolger bereits auf 16 Punkte angewachsen, die Meisterschaft und Aufstieg in die Verbandsliga waren vorzeitig greifbar nahe. Das Team von BC Royal II schwächelte dagegen etwas und schaffte es erst am vierten Spieltag, sich deutlich von der Abstiegszone zu entfernen. So konnte der letzte Saisonstart ohne Abstiegsgefahr angegangen werden.

Beim Start in Ludwigshafen zeigten sich die beiden Viernheimer Teams von ihrer besten Seite. In der Tagestabelle war BC Royal II mit 5136 Pins die nach Pins beste Mannschaft. Sie gewann damit fünf der sieben Begegnungen und katapultierte sich um vier Plätze nach oben, auf den dritten Tabellenplatz.

Die Mannschaft von Don Bosco Grün/Schwarz erzielte mit 4949 Pins das zweitbeste Pinergebnis des Tages. Und mit einem Sieg mehr als BC Royal war es nach Punkten erneut tagesbestes Team. Mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Verbandsliga belohnte sich die Mannschaft für ihre konstante Leistung während der ganzen Saison.

BC Royal II: Stefan Fackel Kretz(1469 Pins), Rainer Schippers (1133), Uwe Kolbenschlag (1199), Robert Schroth (648/4 Spiele) und Joachim Wenzke (487/3).

Don Bosco Grün/Schwarz: Marcel Jung (1256 Pins), Carsten Littek (1225), Werner Gehring (1136/6 Spiele), Horst Becher (1003/6) und Jürgen Pawel (329/2). red

