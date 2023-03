Meisterkurs und Konzert

Viernheim. Jugendliche, Studenten sowie Interessenten am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ spricht Jeanette Pitkevica mit einem Meisterkurs an, den die Geigerin von Freitag, 17. März, bis Sonntag, 19. März, in Viernheim veranstaltet. Die Bearbeitungsgebühr pro Teilnehmer oder Ensemble beträgt 40 Euro.

Ihre Fähigkeiten können die jungen Musiker zum Abschluss des Kurses im Rahmen der 16. Konzertreihe in Viernheim unter Beweis stellen. Das Konzert am Sonntag, 17 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses trägt den Titel „Junge Preisträger musizieren“. Tickets sind im Kartenvorverkauf bei der Volkshochschule, im Café am Eck und in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 11 Euro) erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 17 beziehungsweise 13 Euro.

Seit 2007 bringt die Konzertreihe in der Stadt Kammerkonzerte in kleiner und großer Besetzung auf Viernheims Bühnen. Jeanette Pitkevica, die als Violinistin bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, übernimmt seit Beginn die künstlerische Leitung und tritt auch gemeinsam mit anderen namhaften Musikern aus der Region auf. red