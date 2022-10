Meisterhaft zum Aufstieg

Viernheim. Am Ende einer hervorragend verlaufenen Saison machten es die Akteure von Team drei des Pétanque-Clubs Viernheim noch einmal spannend. Als souveräner Tabellenführer waren die Südhessen zum Finale der 3. Hessenliga Mitte-Süd nach Dieburg gereist, um sich die Meisterschaft und den Aufstieg zu sichern. Der Verlauf war dann doch nicht so, wie es sich Couch René Philipps ausgemalt hatte.

Der Auftakt ging mit zwei Niederlagen in den Tripletts nämlich deutlich daneben und sorgte bei den Südhessen kurzzeitig für Sorgenfalten. Den 0:2-Rückstand konnten Klaus Basler/Sven Meineke und René Philipps/Giovanni Todisco aber umgehend wettmachen. Für die Entscheidung sollte das Doublette Gilbert Pederzolli und Graziano Pitaro sorgen. Dabei gab es unerwartete Hilfe des Gegners, der gleich vier Matchkugeln ins Aus legte. Dadurch konnten die Viernheimer in der nächsten Aufnahme den Sieg unter Dach und Fach bringen, der Aufstieg in die zweite Hessenliga war geschafft.

In der Abschlusstabelle lagen die Viernheimer mit acht Zählern knapp vor den Verfolgern LBJ Wiesbaden 2 und Disbu Rüsselsheim 2 mit je sieben Punkten. Natürlich war am Ende der Jubel bei Spielertrainer Philipps, Karlheinz Zehner, Ben Harder, Franz Alter, Klaus Basler, Sven Meineke, Giovanni Todisco, Gilbert Pederzolli und Graziano Pitaro besonders ausgelassen. Aus der Ferne hatten Andreas Klitzke und PC-Präsident Michael Tekath vor dem Computerbildschirm beim Livestream erfolgreich die Daumen gedrückt. JR