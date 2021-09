Meister hauchdünn vor Wingerter

Viernheim. Um 21.41 Uhr ist letzte Wahlbezirk ausgezählt: Mit dem Ergebnis des letzten Briefwahlbezirks acht steht das Viernheimer Ergebnis der Bundestagswahl fest. Verlierer der Wahl in der Brundtlandstadt sind die CDU, die über sieben Prozent verliert, und die AfD mit knapp vier Prozent weniger Stimmen. Dagegen freuen sich SPD, Grüne und auch die FDP über teils satte Zugewinne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Briefwahl macht die Hälfte aus

Auf der Internetseite der Stadt Viernheim werden am Wahlabend nach und nach die Ergebnisse aus den Wahlbezirken veröffentlicht. Die Stimmen aus den Wahllokalen in den Schulen sind schneller ausgewählt – zwischen 368 und 539 Stimmzettel müssen ausgewertet werden.

In den acht Briefwahlbezirken sind es zwischen 1039 und 1419 Wahlzettel, die von den Helfern sortiert und gezählt werden. Mit 9378 Wählern bilden die Briefwähler über die Hälfte der Wähler (16.226) – und trotz der Rekordanzahl bleibt die Wahlbeteiligung nahezu gleich. 72,27 Prozent stehen am Ende, etwas weniger als 2017 (73,7).

CDU büßt Zweitstimmen ein

Bei den Zweitstimmen hat die CDU mehr als sieben Prozent der Viernheimer Wählerstimmen verloren, kommt auf 24,3 Prozent. Die SPD hat dagegen über fünf Prozent auf 27,7 Prozent zugelegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die Grünen haben zugelegt, klettern von 7,5 auf 12 Prozent. Die FDP fährt mit 13,5 Prozent erneut ein gutes Ergebnis ein (2017: 12,3). An Boden verloren hat die AfD, die vor vier Jahren noch auf 15,3 Prozent kam und diesmal bei 11,5 landet.

Achtbares Ergebnis der SPD

Enorm verschlechtert hat sich das Ergebnis für Dr. Michael Meister. Vor vier Jahren erreichte der CDU-Kandidat für das Direktmandat noch 36,5 Prozent der Stimmen, diesmal liegt er mit 29,7 Prozent in Viernheim nur hauchdünn vor SPD-Konkurrent Sven Wingerter (28,9 Prozent) – ähnlich eng ist das Ergebnis im Kreis. „Es war klar, dass es schwer wird gegen Meister“, sagt SPD-Vorsitzender Michael Kosbau zum Abschneiden seines Kandidaten, „deshalb ist das Ergebnis mehr als achtbar.“

Torben Kruhmann (CDU) freut sich, dass Meister „unseren Landkreis weiterhin kompetent in Berlin vertreten wird.“ Allerdings knabbert der Vorsitzende der CDU am Ergebnis der Christdemokraten: „Eine große Enttäuschung. Als Volkspartei müssen wir einen anderen Anspruch haben.“ Kosbau dagegen ist mit dem Abschneiden der SPD in Viernheim „super zufrieden“.

Große Freude bei FDP

Christoph Gärtner nennt das Wahlergebnis der FDP sogar „sensationell“: „Wir sind in Viernheim drittstärkste Kraft geworden“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Grüne enttäuscht

Thomas Klauder, Fraktionsvorsitzender der Grünen, ist dagegen vom Viernheimer Ergebnis enttäuscht: „Wir konnten das gute Ergebnis der Kommunalwahl nicht bestätigen.“ Auf Bundesebene habe man die Stimmen im Vergleich zu 2017 um 50 Prozent steigern können. „Damit sind wir glücklich, auch wenn wir mehr erwartet hätten.“