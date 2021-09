Mehrsprachige Vorlesestunde

Viernheim. Kürzlich hatte das Lesemobil „Flitzi“ auf dem Apostelplatz seinen ersten Auftritt. Mit einer Bücherkiste im Gepäck lud der Verein Lernmobil in Kooperation mit der Stadtbibliothek Kinder ab vier Jahren in Begleitung eines Elternteils zu einer mehrsprachigen Vorlesestunde in arabischer Sprache ein.

Abwechselnd lasen Siham Atris vom Verein Lernmobil und Alexandra Eßlinger von der Stadtbibliothek die Geschichte „Willkommen bei Freunden“ in Arabisch und Deutsch vor. Auf den Treppen der Apostelkirche durften es sich die Kinder auf einer ausgebreiteten Decke bequem machen und der Geschichte einer kleinen Taube lauschen, die angekommen in einem neuen Land auf viele andere Vögel trifft, die sie jedes Mal herzlich willkommen heißen.

Die nächsten mehrsprachigen Vorlesestunden finden am 30. September (Rumänisch) und am 7. Oktober (Polnisch) um 16 Uhr auf dem Apostelplatz, bei schlechtem Wetter in der Kulturscheune (Satonévri-Platz 1), statt. Eine vorherige Anmeldung in der Stadtbibliothek ist erforderlich.

Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass nach den aktuellen Corona-Bestimmungen die Kontaktdaten erfasst werden und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind. Für Rückfragen und zur Anmeldung steht das Team der Stadtbibliothek telefonisch unter der 06204/98 84 50 während der regulären Öffnungszeiten oder per E-Mail unter stadtbibliothek@viernheim.de zur Verfügung.

Das Lesemobil, ein Lastenfahrrad mit elektrischer Unterstützung und mit Medienkisten zu den unterschiedlichsten Themen, stellt eine Ergänzung zur bereits bestehenden Leseförderung dar. Wer Interesse hat, einen Lesevor- oder -nachmittag in Viernheim auszurichten, kann sich bei Alexandra Eßlinger in der Stadtbibliothek melden (Telefon: 06204/98 84 50 oder E-Mail stadtbibliothek@viernheim.de). Die Leihe ist kostenlos. red