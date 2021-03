Viernheim. Wie geht es mit dem Rathaus weiter? Kommt die Digitalisierung in der Verwaltung schnell genug voran? In welchem Umfang besteht bei Pflege, Kinderbetreuung und Gewerbeansiedlung Handlungsbedarf? Drängenden kommunalpolitischen Fragen ging das Wahlforum des „Südhessen Morgen“ zur Bürgermeisterwahl am 14. März nach. Moderator Martin Schulte fühlte den Kandidaten auf den Zahn – und hatte es dabei mit einer außergewöhnlich großen Runde zu tun.

Neben Amtsinhaber Matthias Baaß, der für weitere sechs Jahre Chef im Rathaus bleiben will, bewerben sich vier Männer um den Posten des Stadtoberhaupts: Bernhard Kammer, den CDU, UBV und FDP ins Rennen schicken, Thomas Klauder von den Grünen sowie die beiden unabhängigen Kandidaten Ralf Kempf und Wolfram Theymann. Die politische Auseinandersetzung lief Corona-bedingt virtuell ab – ohne Zuschauer. Dafür können sich Viernheims Bürger nun in aller Ruhe ihr Bild machen von den fünf Kandidaten. Der Videostream der Veranstaltung steht im Internet – unter suedhessen-morgen.de.

Gleich zu Beginn des Abends wird deutlich: In das Thema Rathaus kommt wohl noch einmal Bewegung. Grund sind die massiven Steuerausfälle, die auch Viernheim durch die aktuelle Krise zu verkraften hat. An der ursprünglichen Sanierungsvariante hält in aller Konsequenz nur der Liberale Bernhard Kammer fest. Und zwar „definitiv“, wie er mehrfach betont. Er persönlich „hätte sich vielleicht sogar etwas anderes gewünscht“, gibt er zu. Allerdings habe es eine Mehrheit für den Umbau am Standort gegeben – „und dann muss man das irgendwann auch einmal durchziehen“. Der frühere FDP-Stadtverordnete sieht allerdings auch starke Argumente für das Sanierungsmodell: „Es ist die günstigste und höchstwahrscheinlich schnellste Variante.“

Thomas Klauder setzt auf Investor

Für Wolfram Theymann stellen sich zwei Fragen: „Sanierung oder Neubau?“ Und: „Was können wir tun, um die Menschen in die Innenstadt zu bekommen?“ Er hält es für falsch, das Rathaus nur als Bürogebäude zu sehen. Das Thema sei neu zu erörtern, zumal die Kostenfrage viele Unsicherheiten berge. „Sonst vergeben wir Chancen“, meint Theymann.

Thomas Klauder plädiert dafür, das alte Verwaltungsgebäude abzureißen, ein neues an anderer Stelle zu bauen und die City insgesamt neu zu konzipieren. Er vermutet, dass das Projekt kostengünstiger zu machen ist mit einem Bauträger, der es „zum Festpreis anbietet“. Klauder glaubt, dass die Kosten im Falle eines Umbaus unkontrollierbar werden und letztlich „20 bis 30 Millionen Euro“ betragen könnten. Dem Grünen-Politiker schwebt eine Lösung vor, die in Sachen „Attraktivität, Geschäftsleben und Gewerbesteuern einen Mehrwert schafft“.

Ein „fürchterliches Rumgeeiere im Planungsausschuss“ sieht Ralf Kempf. Der aktuelle Prozess sei nicht transparent. Außerdem fehle ihm eine Kostenberechnung für einen möglichen Neubau, sagt der derzeitige WGV-Stadtverordnete.

Aus Sicht von Matthias Baaß werden die Sanierungspläne aktuell nicht umgesetzt, „weil das Geld nicht da ist“ – und weil die Stadtverordneten „aus gutem Grund“ anderen Dingen, wie der Kanalsanierung, den Vorzug gegeben hätten. Baaß würde gerne nach der Wahl mit Vertretern aller Parteien einen Termin festlegen, „an dem auch das Geld da ist“ und das Großprojekt angegangen werden könne. In welcher Form es dann umgesetzt wird, ist für den Amtsinhaber nicht mehr klar. Neben dem Sanierungsmodell will er erneut den Neubau und eine Aufteilung der Verwaltung auf die Innenstadt und ein externes Gelände beleuchten. Wichtig ist Baaß aber vor allem eines, wie er betont: „Eine sehr breite Mehrheit für das Riesenprojekt.“ Die sei aktuell nicht gegeben.