Mehr Platz am Kapellenberg?

Viernheim. Es ist gerade ein Jahr her, da entschied die Mehrheit der Stadtverordneten, den Neubau einer Kindertagesstätte am Heinrich-Lanz-Ring oder in der Marienkirche nicht weiterzuverfolgen. Lediglich die SPD drängte damals darauf, zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Mittlerweile sind allerdings alle Parteien davon überzeugt: Es besteht Handlungsbedarf bei den über Dreijährigen. Die Verwaltung geht momentan von einer Lücke von 137 Plätzen in diesem sowie den Folgejahren aus. Nach der Kita Lorscher Straße, die Ende 2020 in Betrieb ging, soll es bald weitere Betreuungsmöglichkeiten geben. Wie diese genau aussehen, ist noch unklar. Allerdings zeichnet sich ab, dass am Kapellenberg relativ zeitnah 50 weitere Plätze entstehen könnten.

AdUnit urban-intext1

CDU und Grüne brachten am Dienstagabend in die Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses einen gemeinsamen Antrag ein, der unter anderem das Projekt Kapellenberg beinhaltet. Weil das Papier unter dem Titel „Kita-Ausbau-Offensive 2021“ erst kurzfristig vorlag, entschieden die Mitglieder einstimmig, das Thema in der Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 9. Juli, 19 Uhr, im Bürgerhaus, abschließend zu beraten. Neben den beiden angestrebten Gruppen in einem Neubau an der Mannheimer Straße wollen Christdemokraten und Grüne „mittelfristig“ eine Bauernhof-Kita mit zwei Gruppen und 40 Plätzen sowie eine weitere Waldkindergarten-Gruppe auf einem Gelände der Walachei (20 Plätze) einrichten. „Langfristig“, so der Antrag, soll unter Beteiligung der Eltern das Konzept einer weiteren Tagesstätte entwickelt werden. Außerdem setzen sich die beiden Parteien dafür ein, die Zahl der Tagespflegepersonen in den kommenden fünf Jahren von elf auf 22 zu verdoppeln.

„Der Fehlbedarf an Betreuungsplätzen wird in der aktuellen Fortschreibung des Kindertagesstätten-Entwicklungsplans um rund 50 Plätze deutlich höher geschätzt als noch vor einem Jahr.“ Mit diesen Worten begründen die Antragsteller ihre Initiative – und ihre Abkehr von ihrem Abstimmungsverhalten im Juni 2020. CDU-Vorsitzender Torben Kruhmann betont gegenüber dieser Redaktion, seine Partei wolle „aus dem Modus herauskommen, einen Schnellschuss nach dem anderen zu machen“. Ziel sei es vielmehr, „die Qualität von Betreuung zu verbessern“. Für die dafür nötigen Konzepte wolle man sich Zeit nehmen.

Thomas Klauder von den Grünen spricht sich für „schnelle, flexible und naturnahe Lösungen“ aus. Seine Fraktion sei gegen weitere „Containerdörfer“, wie er die zuletzt in Viernheim errichteten Tagesstätten bezeichnet. Da sei ihm ein Bauwagen als Unterkunft für die Kinder deutlich lieber.

AdUnit urban-intext2

UBV und FDP hinterfragen Kosten

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alicia Hanf zeigt sich „sehr froh, dass die CDU ihre Blockade-Haltung aufgegeben hat“. Ihre Fraktion sei sich einig mit der CDU, in einem ersten Schritt die Kita Kapellenberg zu erweitern – obwohl die Einrichtung nach Hanfs Einschätzung „dann sehr groß“ würde. Als „fragwürdig“ bezeichnet die Sozialdemokratin hingegen die naturnahen Konzepte von CDU und Grünen. Bei einem Ortstermin an der Walachei habe die SPD von der AWO-Leitung erfahren, dass diese eine Ganztagsbetreuung in einem Waldkindergarten – „schon wegen der Wetterkapriolen“ – für problematisch halte. „Ich sehe auch nicht den großen Bedarf“, fügt Hanf hinzu. Diese Einschätzung teilt Bürgermeister Matthias Baaß. Gegenüber dieser Redaktion äußert er zudem Zweifel, ob sich Interessenten für die von der CDU propagierte Bauernhof-Kita finden ließen. Baaß und Hanf plädieren hingegen dafür, klassische Betreuungsplätze im Ganztagsbereich zu schaffen. „Die SPD möchte den Standort Heinrich-Lanz-Ring weiterverfolgen“, sagt Alicia Hanf mit Blick auf das bereits diskutierte Bauprojekt in der Viernheimer Weststadt.

Noch Beratungsbedarf bis zur Abstimmung im Parlament sieht die UBV. Fraktionsvorsitzender Walter Benz erwartet etwa von der Verwaltung einen Vergleich der Kosten, die pro Betreuungsplatz in einer herkömmlichen Kita und dem Waldkindergarten entstehen. Jasmin Kruhmann (FDP) sieht „schöne Ideen“ in dem Antrag von CDU und Grünen, mit denen diese ganz offensichtlich ihre Wahlversprechen einlösen wollten. Was ihr allerdings fehle, so Kruhmann, sei eine finanzielle Planung, wie die einzelnen Projekte zu stemmen sind.

AdUnit urban-intext3