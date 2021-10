Mehr Infos über Kinderarmut

Viernheim. Nur gut 20 Minuten dauerte die Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend, zügig waren die fünf Tagesordnungspunkte bearbeitet. Die Parlamentarier hatten unter anderem über die Zusammensetzung von zwei Kommissionen zu entscheiden. Die Personalratsmitglieder Michael Haas und Nadine Heimann sowie Karl Babylon als Stellvertreter wurden in die Betriebskommission des Stadtbetriebes Viernheim gewählt.

Für die Kommission für städtepartnerschaftliche und internationale Beziehungen benannte die Stadtverordnetenversammlung die Stadtverordneten Richard Werle (Vertreter Engelbert Renner), Kibreab Habtemichael Gebereselassie (Inka Träger, CDU), Alfred Schmitt (Peter Neuß), Nurcan Erdogan (Alicia Hanf, SPD), Burak Isiksal (Thomas Klauder, Grüne), Henrik Stülpner (Florian Heilmann, UBV) und Jasmin Kruhmann (Ralf Jünemann, FDP). Zudem wurden Sachkundige Einwohner in die Kommission gewählt, der gemeinsame Vorschlag der Fraktionen listet 28 Bürger auf.

SPD und Grüne hatten einen gemeinsamen Antrag zum Thema Kinderarmut gestellt. Einstimmig wurde der Auftrag an die Stadtverwaltung verabschiedet, über die derzeit in Viernheim bestehenden Maßnahmen, Institutionen und Angebote zur Verringerung von Kinderarmut zu informieren. Peter Lichtenthäler (SPD) berichtete in der Antragsbegründung von Kindern, die sich für ihr Zuhause schämen oder Ausreden erfinden, warum sie nicht zum Geburtstag oder zu anderen Unternehmungen kommen können – weil es eben Geld kostet. „Unterversorgung mit materiellen Gütern und ausgeschlossen zu sein von sozialen und kulturellen Teilhabemöglichkeiten ist normal“, skizziert Lichtenthäler ein trauriges Bild. Armut habe Auswirkungen auf Bildung und Gesundheit, und die Coronakrise habe die Situation noch verschärft. „Viernheim hat viele Unterstützungsangebote für arme Familien – aber sind sie auch ausreichend?“ fragte der SPD-Politiker. su