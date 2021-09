Mehr als eine Million gesammelt

Viernheim. Der Förderverein St. Aposteln wurde am 24. Juni 1996 ins Leben gerufen. Ziel war es, die Renovierung und Erhaltung der Apostelkirche als sichtbares Wahrzeichen der Stadt Viernheim zu unterstützen. „Die Ursprungsidee war, die Renovierung der Kirche zu deren 100. Geburtstag im Jahr 2000 mitzufinanzieren. Es sollte eine Million Deutsche Mark für den Anteil der Pfarrei gesammelt werden. Aus der DM-Million sind mittlerweile eine Million Euro geworden“, verriet Jürgen Gutperle, langjähriger Vorsitzender des Förderkreises im Rahmen der Mitgliederversammlung. Dafür gab viel Beifall aus den eigenen Reihen.

Damals hatten sich 15 Personen aus der Pfarrei, dem Pfarrgemeinderat und dem Verwaltungsrat in der Bücherei des ehemaligen Eine-Welt-Hauses getroffen und den Verein aus der Taufe gehoben. Die folgenden 25 Jahre wurden zu einer wahren Erfolgsgeschichte. „In dieser Zeit haben insgesamt mehr als 300 Mitglieder bei unzähligen Aktionen dazu beigetragen, diese stolze Summe zusammenzutragen“, dankte Gutperle für die Unterstützung.

Viel erreicht

Neben Spenden wurden durch das Apostel-Jubiläumsbuch, die Bausteinaktion, die Schlafmünzen, als die restlichen Mark in Euro getauscht wurden, die Pfingst-Aufführungen der Apostelspielschar, das Innenstadtfest, den Weihnachtsmarkt, die Pfarrfeste und den Verkauf von Wein und Secco Einnahmen generiert. In den ersten Jahren wurde in die Ausmalung der Kirche, die Neugestaltung des Altarraums, die Restaurierung der Zwickelbilder und der Apostelfiguren, die Elektrik, Lautsprecher und Akustik und die Orgel investiert. Später kamen das Gewölbe und das nördliche Dach, der Dachstuhl, die Turmsanierung, die Glocken und das Schlagwerk sowie die Regenwasserleitungen dazu.

Durch Corona mussten die Aktivitäten aber deutlich reduziert werden, was sich auch in der Vereinskasse bemerkbar machte. „Wir hatten deshalb zuletzt im Vergleich zu 2019 deutlich weniger Einnahmen zu verbuchen, daran wird sich auch im laufenden Jahr nicht viel ändern. Es ist allerdings immer noch etwas auf der hohen Kante“, berichtete Schatzmeister Ulrich Kahnert bei seinem Rechenschaftsbericht. Nachdem Werner Hanf und Claudia Bergmann nur positiv über die Kassenprüfung berichtet hatten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank wurde das Jubiläum im kleinen Rahmen gefeiert. Die Gespräche richteten sich dabei natürlich auf die zurückliegenden Jahre. Beim Stammtisch am kommenden Dienstag um 19 Uhr bei der Kutschengilde werden künftige Aktivitäten besprochen. Mit dem Ausflug nach Ladenburg am 12. September (Abfahrt mit dem Rad um 8.45 Uhr vor der AMS) steht der nächste Termin bereits fest. JR