Viernheim. . Megan Hill und Fabienne Partsch treten am Samstag, 11. September, 19 Uhr, und am Sonntag, 12. September, 18.30 Uhr, in der Kulturscheune, Wasserstraße 20, auf. Bei beiden Konzerten stehen Harfe und Gesang im Mittelpunkt, das Duo will Pop-Songs neu interpretieren. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Amt für Kultur, Bildung und Soziales sowie dem Verein Chaiselongue – Kunst und Soziales statt. Die Karten kosten 15 Euro. Reservierungen werden unter der Rufnummer 0160/8 47 03 28 entgegengenommen. Die Platzzahl ist limitiert, es gibt keine Abendkasse. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die 3G-Regel gilt. red

