Mediterrane Speisen und traditionelle Musik

Viernheim. Seit ein paar Wochen schon hat das „El Giorgio“ seine Türen geöffnet, jetzt gab es nachträglich den symbolischen Schlüssel für die neuen Wirte der Gaststätte: Fotios Garoufalias und Giorgios Filippidis verwöhnen zusammen mit ihrem Team die Viernheimer im Vogelpark-Restaurant.

Der Betrieb im neuen Lokal ist in den vergangenen Wochen bewusst langsam angelaufen, mit einem griechischen Abend holten Verein und Pächter nun die offizielle Neueröffnung nach. „Wir sind sehr froh und glücklich, dass das ,El Giorgio’ so gut angenommen wird“, gratulierte Dirk Faltermann, Vorsitzender des Vereins Vogelpark, den beiden Wirten. Denn die Monate des Leerstands waren für den Verein und den Park nicht einfach. Nachdem sich der langjährige Wirt verabschiedet hatte, investierte der Verein in die Renovierung des Kiosks und in eine neue Küche für die Gaststätte. Ein neuer Pächter gab nach kurzer Zeit auf, so dass das Lokal erneut leer stand.

Keine leichte Situation für den Verein: „Mitten in der Corona-Zeit standen wir nach großen Investitionen ohne Pacht da“, berichtet Dirk Faltermann. Der Zufall brachte den Kontakt zu dem Gastronomen Giorgios Filippidis, der in Vogelstang ein Restaurant betreibt.

Wirt vom Ambiente angetan

Der Wirt war so angetan vom Ambiente des schmucken Vogelparks, dass er einen Partner für die Gaststätte suchte und mit Fotios Garoufalias auch fand. Während Garoufalias für das kulinarische Angebot zuständig ist, kümmert sich Filippidis um Verwaltung und Organisation. Wegen der Corona-Lage verzögerte sich aber die eigentlich für Spätsommer 2021 geplante Wiedereröffnung. Stattdessen ging das „El Giorgio“ ohne große Ankündigung vor einigen Wochen in Betrieb. „Das hat sich in Viernheim aber schnell herumgesprochen“, sagt Dirk Faltermann lachend. Inzwischen habe sich auch schon ein kleiner Stammkundenkreis gebildet. Zur offiziellen Eröffnung wünscht auch der Erste Stadtrat viel Erfolg. „Wir sind sehr froh, dass es wieder ein gastronomisches Angebot im Vogelpark gibt“, sagt Jörg Scheidel. Der Stadt Viernheim liege der Park sehr am Herzen, daher arbeite die Kommune gemeinsam mit dem Verein an einem Zukunftskonzept für das beliebte Ausflugsziel. Mit dem Restaurant ist der Anlaufpunkt jetzt noch attraktiver. Obwohl Fotios Garoufalias gebürtiger Grieche ist und Jahrzehnte in seinem Heimatland gelebt hat, stehen im „El Giorgio“ nicht nur griechische Gerichte auf der Speisekarte. „Wir bieten mediterrane Küche an“, erzählt Giorgios Filippidis, „es gibt auch Pizza und Pasta oder Tapas“.

Das kulinarische Konzept sei von den Gästen bisher gut angenommen worden, auch die ersten Familienfeiern seien schon ausgerichtet worden. Die Pächter wollen den Gästen aber noch mehr bieten und planen regelmäßige Veranstaltungen im Lokal. Zum Auftakt treten mehrere Musiker auf, die mit griechischen Klängen die Gäste auf der Terrasse unterhalten und für einen gelungenen Einstand sorgen. su