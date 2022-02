Medaillenregen für den Nachwuchs

Viernheim. Die badischen Bowling- Landesmeisterschaften der A und B- Jugend sowie der Junioren standen auf dem Terminplan des IVBB Baden. Sie wurde termingerecht, am vergangenen Wochenende auf den Bahnen in Viernheim ausgetragen.

Wie schon beim B-Jugend Doppel-Wettbewerb am vorangegangenen Wochenende war die Anzahl der Teilnehmer in allen drei Altersklassen erneut bescheiden. Die CoronaPandemie mit der langen Schließung der Bowlinganlagen und die strengen Auflagen für den Amateur-Hallensport nach der Wiedereröffnung haben in allen Altersgruppen deutliche Lücken gerissen. So war der Einzelwettbewerb der B-Jugend bei beiden Geschlechtern eine reine USC-Angelegenheit. Alle fünf zu vergebenen Medaillen dieser Wettbewerbe landeten beim USC-Nachwuchs. Den Wettbewerb der männlichen A-Jugend konnte der USC nicht beschicken, aus Mannheim und Karlsruhe gab es insgesamt nur drei Starter. Am Wettbewerb der Junioren nahm Tim Lindacher aus den Reihen des USC teil. Auch hier waren es nur vier Spieler, die auf die Bahnen gingen.

Goldmedaille für Leitner

Die beiden Viernheimerinnen Chiara Leitner und Lina Busch spielten die Landesmeisterschaft der weiblichen B-Jugend unter sich aus, Leitner lag nach den 1923 Pins aus den beiden Vorlaufen klar in Führung und verwies Busch mit 1182 Pins auf Platz zwei. In den vier Finalspielen kam der Altersunterschied zwischen den beiden erneut zum Ausdruck. Chiara Leitner sicherte sich die Meisterschaft nebst Goldmedaille mit weiteren 643 Pins und ist damit zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Laura Busch blieb mit 420 Pins auch im Finale Zweite und erfreute sich ihrer Silbermedaille.

Im Wettbewerb der männlichen B-Jugend ging Colin Kops mit 1705 Pins als Favorit aus den Vorläufen in das Finale, Nevio Hanak mit 1473 Pins folgte ihm auf Platz zwei, Luca Busch mit 1473 Pins auf Platz drei. Colin Kops sicherte sich im Finale die Meisterschaft und Goldmedaille mit weiteren 509 Pins. Nevio Hanak hatte in den vier Spielen einen guten Lauf und kam mit 508 Pins auf das zweitbeste Pin-Ergebnis im Finale. Er erspielte sich damit die Vizemeisterschaft und Silber. Kops und Hanak sind zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Busch mit 1295 Pins blieb auf Rang drei mit der Bronzemedaille.

Lindacher bekommt Silber

Tim Lindacher spielte im Wettbewerb der Junioren und hatte es dort mit Tyler Bosselman und Marcel Marschall von ABC sowie Matthias Schmidt von BC Sparta Mannheim zu tun. In den beiden Vorläufen erzielte er 2628 Pins und zog damit hinter Bosselmann mit 2743 Pins auf Platz zwei ins Finale ein. Schmidt mit 2490 und Marschall mit 2262 Pins lagen hinter ihm. Im Finale traf Tim Lindacher auf Tyler Bosselmann, unterlag diesem in zwei der drei Spiele und musste sich mit der Silbermedaille für die Vizemeisterschaft abfinden. Seine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft hat er sich gesichert. red